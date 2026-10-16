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    Sắp có không gian để giáo viên tiếng Anh ‘mở lòng’, được cấp chứng nhận

    Ngọc Long
    Ngọc Long
    Hội đồng Anh chuẩn bị mở hội nghị trực tuyến về giảng dạy tiếng Anh, với trọng tâm tạo không gian trao đổi để thầy cô cùng chia sẻ, vận dụng những ý tưởng phù hợp với nhu cầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

    Mang tên "ASEAN TeachingEnglish 2026", hội nghị tập trung vào những vấn đề định hình tương lai của giáo dục tiếng Anh - từ tìm hiểu cách AI và công nghệ có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả dạy học mà không lu mờ vai trò giáo viên, xây dựng lớp học công bằng và hòa nhập hơn, tới khám phá cách thức đổi mới đánh giá theo hướng vượt ra ngoài những thước đo thành tích truyền thống.

    Theo Hội đồng Anh, các nội dung sẽ chú trọng cách đặt vào thực tiễn giảng dạy, thông qua việc chia sẻ trải nghiệm thực tế và những ý tưởng có thể linh hoạt áp dụng ở nhiều bối cảnh khác nhau. Một mô hình sẽ được đề cập là nhóm hoạt động giáo viên (TAGs) từng triển khai thí điểm ở nhiều tỉnh, thành Việt Nam, trình bày bởi nhóm chuyên gia người Việt từng phụ trách các dự án liên quan.

    "Thay vì chỉ yêu cầu giáo viên thích ứng với những thay đổi đang diễn ra xung quanh mình, hội nghị giúp tạo nên không gian cho thầy cô chủ động với những thảo luận mà mình mong muốn để chia sẻ phương pháp thầy cô đang thử nghiệm, hiệu quả, thách thức và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình giảng dạy", Hội đồng Anh chia sẻ.

    Hội nghị tổ chức miễn phí, diễn ra từ 19-30.10. Thầy cô có thể đăng ký TẠI ĐÂY và tất cả đều được cấp giấy chứng nhận điện tử sau khi tham dự.

    Lần đầu tổ chức vào 2023, "ASEAN TeachingEnglish 2026" đã phát triển thành diễn đàn nơi giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và các cá nhân, tổ chức cùng trao đổi ý tưởng và học hỏi từ kinh nghiệm thực tiễn trong khu vực ASEAN. Điểm nổi bật của hội nghị năm nay là đặt kiến thức, kinh nghiệm và tiếng nói của giáo viên cùng những người làm giáo dục trực tiếp ở vị trí trung tâm.

    "Giáo dục đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng, nhưng mục đích cốt lõi của việc dạy học vẫn luôn hướng tới con người. Công nghệ có thể mở ra những khả năng mới song nó không thể thay thế những mối quan hệ, sự thấu hiểu và năng lực chuyên môn của người giáo viên - những yếu tố làm nên ý nghĩa thực sự của việc học", Giám đốc Hội đồng Anh ở Việt Nam James Shipton chia sẻ.

    Tổ chức quốc tế tạo không gian để giáo viên tiếng Anh ‘mở lòng’, được chứng nhận - Ảnh 1.

    Chuyên gia chia sẻ về các dự án liên quan tới mô hình TAGs tại một hội nghị về giảng dạy tiếng Anh tổ chức ở Đà Nẵng hồi tháng 8

    ẢNH: NGỌC LONG

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