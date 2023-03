Sắp có nghị quyết gỡ khó cho thị trường bất động sản

Ông Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỉ đồng nhưng chưa tác động "chạy án"

Tại họp báo Chính phủ, thông tin về vụ án ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong quá trình xét hỏi, ông Ca khai đã nhận tiền của chủ doanh nghiệp nhưng chưa hoặc không tác động đến cơ quan chức năng nào để chạy án và nộp lại toàn bộ số tiền là 35 tỉ đồng. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ bị can và người liên quan tới vụ án để xét xử theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Tô Ân Xô, tính đến ngày 3.3, công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án liên quan đến đăng kiểm, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm có 3 mảng chính gồm: kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kiểm định phương tiện nội thủy và mảng hoán cải phương tiện. Với mảng kiểm định phương tiện nội thủy, theo ông Xô, cơ quan công an các địa phương bắt đầu đi sâu vào, lĩnh vực này "sẽ có rất nhiều vấn đề".



Mai Hà