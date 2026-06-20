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Kinh tế

Sắp mở lại đường bay tới Đà Lạt

Hà Mai
Hà Mai

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa thông báo sẽ khai thác trở lại các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với Lâm Đồng thông qua sân bay Liên Khương dự kiến từ 19.8, sau khi phương án mở cửa trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được cơ quan có thẩm quyền chính thức phê duyệt.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên các đường bay đến Lâm Đồng bằng tàu bay Airbus A321. Trong đó, đường bay giữa Hà Nội và Lâm Đồng được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày; TP.HCM và Lâm Đồng 3 chuyến khứ hồi mỗi ngày; Đà Nẵng và Lâm Đồng 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Sắp mở lại đường bay tới Đà Lạt- Ảnh 1.

Sân bay Liên Khương sắp mở cửa trở lại

Ảnh: Lâm Viên

Trước đó, trong thời gian sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác để phục vụ công tác nâng cấp, Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác đến các sân bay lân cận nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới hành khách và duy trì kết nối hàng không đến khu vực.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Vietnam Airlines đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực khai thác, dịch vụ và phương án thương mại để nhanh chóng nối lại các đường bay đến Lâm Đồng ngay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại. Việc khôi phục mạng bay không chỉ mang đến cho hành khách thêm nhiều lựa chọn thuận tiện với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, mà còn thể hiện cam kết của hãng hàng không quốc gia trong việc bảo đảm kết nối hàng không thông suốt, an toàn và hiệu quả giữa các địa phương".

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