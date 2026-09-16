Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 60 người chết

Các hầm mỏ tại khu vực Al-Zaraa, gần thị trấn El-Nahud thuộc bang Tây Kordofan, bắt đầu sập hôm 15.9 (giờ địa phương). Đến sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 60 nạn nhân.

Công nhân đập đá tại một mỏ vàng gần Abu Delelq thuộc bang Gadarif (Sudan) Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không biết còn bao nhiêu người nữa đang mắc kẹt bên trong", ông Khair al-Sayyed Jabara, một trong những người sống sót, nói với AFP sau khi tham gia nỗ lực cứu hộ suốt đêm cùng các đồng nghiệp bằng chính những công cụ thô sơ thường dùng để khai thác vàng.

"Mọi người đang nỗ lực hết mình để đưa thi thể hoặc người sống sót ra ngoài, nhưng công việc rất khó khăn. Chúng tôi cần máy móc hạng nặng để dọn dẹp đất đá", ông Jabara cho biết thêm.

Kể từ khi cuộc chiến giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự bùng phát vào tháng 4.2023, hoạt động quân sự của cả hai bên phần lớn được tài trợ bởi ngành công nghiệp khai thác vàng, ngoài nguồn hỗ trợ từ các bên ủng hộ nước ngoài.

Xung đột đã tàn phá nền kinh tế vốn đã mong manh của Sudan và khiến phần lớn người dân mất việc làm, đẩy nhiều người vào cơn sốt tìm vàng đầy nguy hiểm.

Hoạt động khai thác vàng thủ công và quy mô nhỏ, thường diễn ra tại các khu vực không chính thức hoặc những mỏ đã ngừng hoạt động, chiếm phần lớn sản lượng vàng được khai thác.

Ông Al-Amin Suleiman, một thợ mỏ khác làm việc ở khu vực rìa mỏ Al-Zaraa vào hôm 15.9, nói với AFP: "Các hầm mỏ ở đây nằm sát nhau; nếu một hầm bị sập, sẽ kéo theo các hầm lân cận bị sập".

"Đó chính xác là những gì đã xảy ra ở đây. Cho đến nay, 60 thi thể đã được đưa ra ngoài, nhưng vẫn còn những người bị mắc kẹt dưới lòng đất từ hôm qua. Tôi không nghĩ họ còn sống", ông Suleiman nói thêm.

Sudan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời dân cư lớn nhất thế giới, với gần 20 triệu người đang lâm vào tình trạng thiếu đói ở mức báo động, theo AFP.