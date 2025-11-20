Tổng thống Trump bất ngờ cam kết chấm dứt nội chiến Sudan, quân đội Sudan lên tiếng

"Ngài ấy muốn tôi làm một điều gì đó rất quan trọng liên quan đến Sudan", Tổng thống Trump phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Ả Rập Xê Út tại Washington D.C, một ngày sau khi Thái tử Mohammed được tiếp đón long trọng tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Ả Rập Xê Út ở Washington D.C ngày 19.11 Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump thừa nhận rằng cuộc chiến tàn khốc giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự "không nằm trong biểu đồ của tôi" trước khi Thái tử Ả Rập Xê Út đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ can thiệp.

Nhưng Tổng thống Trump cho hay giờ đây ông sẽ nỗ lực "ổn định" cuộc xung đột ở Sudan với các cường quốc khu vực, trong đó có cả Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nước phủ nhận cáo buộc hỗ trợ RSF bằng vũ khí và lính đánh thuê, theo AFP.

Ông Trump tuyên bố sẽ sử dụng "ảnh hưởng của chức vụ tổng thống để chấm dứt ngay lập tức" cuộc chiến ở Sudan. "Những tội ác khủng khiếp đang diễn ra ở Sudan. Nơi này đã trở thành nơi bạo lực nhất trên trái đất", ông Trump phát biểu trên mạng xã hội Truth Social vài giờ sau những phát ngôn ban đầu.

"Chúng tôi sẽ hợp tác với Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập và các đối tác Trung Đông khác để chấm dứt những tội ác này, đồng thời ổn định tình hình Sudan", ông Trump viết trên Truth Social.

Diễn biến mới tại Sudan sau đề xuất của Mỹ, các nước Ả Rập

Hội đồng Chủ quyền Sudan, do Tổng tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan đứng đầu và được Ả Rập Xê Út ủng hộ, ngày 19.11 tuyên bố họ sẵn sàng hợp tác với Washington và Riyadh. Hội đồng Chủ quyền Sudan cũng đã cảm ơn Washington và Riyadh vì "những nỗ lực liên tục của họ nhằm ngăn chặn đổ máu ở Sudan".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của RSF. Trước đó, RSF ngày 6.11 tuyên bố đồng ý với đề xuất của Mỹ, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ai Cập về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột.

Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý nhiều hơn vào cuộc nội chiến Sudan, vốn đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và gần 12 triệu người phải di dời kể từ khi bùng phát vào tháng 4.2023.