Sập nhà khi sửa chữa, chủ nhà tử vong tại chỗ

Chiều 3.5, vụ sập nhà khi sửa chữa xảy ra tại P.Bình Khê (Quảng Ninh) khiến 3 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị mắc kẹt ẢNH: L.Đ

Theo thông tin ban đầu từ UBND P.Bình Khê, khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, căn nhà 2 tầng tại số 381 đường ĐT 326, khu Thượng 2 bất ngờ đổ sập trong quá trình chủ nhà tự ý cải tạo, sửa chữa.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Căn nhà 2 tầng đang sửa chữa bị đổ sập ẢNH: L.Đ

Đến tối cùng ngày, 2 nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu gồm ông Lương Xuân Viết (46 tuổi, trú Đông Triều, Quảng Ninh) và ông Đặng Văn Phiêu (58 tuổi, trú Hải Phòng).



Nạn nhân còn lại là ông Nguyễn Văn Luyện (63 tuổi, chủ nhà) được xác định đã tử vong sau khi được tìm thấy dưới phần công trình bị sập.

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp ổn định tình hình.

Hiện trường vụ việc ẢNH: L.Đ

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và tiến hành điều trac. Cơ quan chức năng làm rõ việc tự ý thay đổi kết cấu công trình.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu ẢNH: L.Đ

Theo UBND P.Bình Khê, từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý sửa chữa nhà ở khi chưa đảm bảo điều kiện kỹ thuật, đặc biệt không tháo dỡ các kết cấu chịu lực. Việc cải tạo phải tuân thủ quy định pháp luật và có đơn vị chuyên môn thực hiện nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.