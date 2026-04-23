Thời sự

Vụ tháo dỡ công trình làm sập nhà dân ở Đà Nẵng: Công an vào cuộc điều tra

Huy Đạt
Huy Đạt
23/04/2026 13:01 GMT+7

Trong lúc tháo dỡ công trình tại 25 Trần Quý Cáp (thành phố Đà Nẵng), một nhà dân liền kề bị sập hoàn toàn. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Ngày 23.4, UBND phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xử lý sự cố sập nhà dân xảy ra trong quá trình tháo dỡ công trình tại 25 Trần Quý Cáp.

Hiện trường căn nhà 27 Trần Quý Cáp bị sập hoàn toàn sau sự cố khi tháo dỡ công trình kế bên

Trước đó, ngày 19.4, chính quyền địa phương tiếp nhận phản ánh của người dân về sự cố tại công trình do Công ty CP Vinatex Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đại Nguyên Nam thi công. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định sự cố xảy ra khi tháo dỡ khối nhà phía bắc của công trình, giáp các nhà dân. 

Hậu quả, căn nhà 27 Trần Quý Cáp bị sập hoàn toàn; các nhà từ số 29 đến 33 Trần Quý Cáp bị nứt tường, hư hỏng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Dãy nhà liền kề bị ảnh hưởng, nứt tường, hư hỏng... sau sự cố tháo dỡ công trình

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị chuyên môn, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tiến hành khám nghiệm, lập biên bản. 

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý vụ việc, chờ kết quả giám định nguyên nhân và đánh giá thiệt hại. Công trình đã được yêu cầu dừng thi công. 

Đại diện UBND phường Hải Châu cho biết thêm, theo quy định hiện hành, không có thủ tục cấp phép tháo dỡ công trình; chủ đầu tư phải đảm bảo phương án phá dỡ an toàn.

Công trình tại 25 Trần Quý Cáp bị tạm dừng thi công sau sự cố

Trước đó, ngày 6.4, UBND phường đã nhắc nhở chủ đầu tư về việc che chắn, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Đối với hành vi gây sụp đổ công trình lân cận, UBND phường sẽ lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Đà Nẵng: Sập nhà do sạt lở đất, 5 người bị thương, 3 ca tiên lượng nặng

Một vụ sập nhà do sạt lở đất ở xã vùng cao Đà Nẵng khiến 5 người bị thương, 3 người tiên lượng nặng. Lực lượng chức năng đang tìm cách mở đường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu do khu vực này bị ách tắc, cô lập.

