Sập ô văng trong lúc sửa nhà ở Đồng Nai, một công nhân tử vong

Khoảng 15 giờ ngày 7.10, một nhóm thợ đang tiến hành sửa chữa căn nhà trên đường Lê Duẩn (thuộc phường An Phước, thành phố Đồng Nai) thì bất ngờ phần ô văng bê tông bị đổ sập.

Mảng ô văng bằng bê tông đổ sập trong lúc sửa nhà ẢNH: H.K

Phần ô văng (còn gọi là mái hắt) bị đổ sập dài hơn 10 m, rộng khoảng 1 m và dày khoảng 0,2 m. Lúc này, một công nhân đang ở bên dưới không may bị mảng ô văng bê tông đè trúng, mắc kẹt.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài nhưng người này đã tử vong.

Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.