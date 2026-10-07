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    Thời sự

    Sập ô văng trong lúc sửa nhà ở Đồng Nai, một công nhân tử vong

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Mảng ô văng bê tông dài hơn 10 m bất ngờ đổ sập trong lúc căn nhà ở Đồng Nai đang được sửa chữa khiến một công nhân tử vong.

    Khoảng 15 giờ ngày 7.10, một nhóm thợ đang tiến hành sửa chữa căn nhà trên đường Lê Duẩn (thuộc phường An Phước, thành phố Đồng Nai) thì bất ngờ phần ô văng bê tông bị đổ sập.

    Sập ô văng bê tông trong lúc sửa nhà, một công nhân bị đè tử vong - Ảnh 1.

    Mảng ô văng bằng bê tông đổ sập trong lúc sửa nhà

    ẢNH: H.K

    Phần ô văng (còn gọi là mái hắt) bị đổ sập dài hơn 10 m, rộng khoảng 1 m và dày khoảng 0,2 m. Lúc này, một công nhân đang ở bên dưới không may bị mảng ô văng bê tông đè trúng, mắc kẹt.

    Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài nhưng người này đã tử vong.

    Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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    công nhân tử vong sập ô văng bê tông sửa nhà thành phố Đồng Nai

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