'Sắp tết, được nhận quà của trung ương tôi mừng lắm'

Ngày 21.1, tại UBND xã Thái Bình, H.Châu Thành, Tây Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân khó khăn do Covid-19 và các chiến sĩ Sư đoàn 5.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 40 phần quà (mỗi phần trị giá 200.000 đồng và 1 triệu đồng) cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân khó khăn vì dịch Covid-19.

Ông Nghĩa cũng chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thời gian qua. Theo ông Nghĩa, đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, xã hội chuyển sang trạng thái mới thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, khôi phục phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Đó cũng nhờ vào sự đồng hành, đồng sức, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau của các thành phần xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh: “Tây Ninh thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bởi tỉnh có tuyến biên giới dài hơn 240 km giáp với Campuchia với nhiều đường mòn, lối mở phức tạp. Nhưng bằng sự kiên quyết, đồng lòng tỉnh đã khống chế không để dịch bệnh lây lan, từng bước khôi phục kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thời gian tới, Tây Ninh cần tiếp tục phát huy, nhất là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân”.





Cầm phần quà, bà Nguyễn Thị Phương Loan (61 tuổi, ngụ ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, H.Châu Thành) nói: “Tết này có thêm phần quà trong nhà cũng ấm cúng hơn, dịch bệnh nhiều quá cứ tưởng vợ chồng già tôi sẽ không có nổi cái tết".

Bà Nguyễn Thị Tép (71 tuổi, ở Tây Ninh) trải lòng: “Ông nhà tôi bệnh nằm một chỗ cả chục năm nay rồi, thấy vợ chồng tôi già lại khổ nên người ta cho thuốc nam uống cầm cự. Dịch bệnh càng khổ hơn, lãnh đạo ấp, xã thấy thương nên thỉnh thoảng cho gạo, nước mắm. Giờ sắp tết rồi, được nhận phần quà của trung ương tôi mừng lắm”.