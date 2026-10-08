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    Thời sự

    Sập tường bao, bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân trong đêm

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Bức tường bao cũ của một công trình bị đổ sập sau cơn mưa lớn, nước và bùn đất theo đó tràn vào nhà dân giữa đêm.

    Tối 7.10, sau cơn mưa lớn và kéo dài, một mảng tường bao thuộc một công trình xây dựng trên đường Phan Trung (thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) bất ngờ đổ sập, bùn đất cùng nước từ bên trong công trình theo đó đổ ra đường rồi tràn vào nhà dân.

    Sập tường, bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân trong đêm - Ảnh 1.

    Khu vực bức tường bị đổ sập, bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân

    ẢNH: H.K

    Bức tường bị sập nằm bên trong hẻm 238, đường Phan Trung. Số lượng bùn đất tràn vào nhà dân khá nhiều.

    Sập tường, bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân trong đêm - Ảnh 2.

    Bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân, phủ kín nền nhà sau trận mưa lớn tối 7.10

    ẢNH: H.K

    Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương cùng đơn vị thi công đã điều động nhân công đến khắc phục sự cố, dọn dẹp vệ sinh cho người dân.

    Sập tường, bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân trong đêm - Ảnh 3.

    Sáng 8.10, chủ công trình đã cho nhân công phá dỡ bức tường cũ để đảm bảo an toàn

    ẢNH: LÊ LÂM

    Đại điện công trình cho biết bức tường bị sập là bức tường cũ của một dự án trước đây. Do đã yếu, mục nên tường không trụ được khi mưa lớn, nước nhiều dẫn đến đổ sập.

    Sập tường, bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân trong đêm - Ảnh 4.

    Nhiều đoạn tường có dấu hiệu xô lệch, không đảm bảo an toàn

    ẢNH: LÊ LÂM

    Trong sáng nay 8.10, chủ đầu tư đã cho công nhân tiến hành đập bỏ hết bức tường cũ này để đảm bảo an toàn, sau đó xây dựng lại bức tường ngăn cách khác.

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