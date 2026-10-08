Sập tường bao, bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân trong đêm

Tối 7.10, sau cơn mưa lớn và kéo dài, một mảng tường bao thuộc một công trình xây dựng trên đường Phan Trung (thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) bất ngờ đổ sập, bùn đất cùng nước từ bên trong công trình theo đó đổ ra đường rồi tràn vào nhà dân.

Khu vực bức tường bị đổ sập, bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân ẢNH: H.K

Bức tường bị sập nằm bên trong hẻm 238, đường Phan Trung. Số lượng bùn đất tràn vào nhà dân khá nhiều.

Bùn đất từ công trình tràn vào nhà dân, phủ kín nền nhà sau trận mưa lớn tối 7.10 ẢNH: H.K

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương cùng đơn vị thi công đã điều động nhân công đến khắc phục sự cố, dọn dẹp vệ sinh cho người dân.

Sáng 8.10, chủ công trình đã cho nhân công phá dỡ bức tường cũ để đảm bảo an toàn ẢNH: LÊ LÂM

Đại điện công trình cho biết bức tường bị sập là bức tường cũ của một dự án trước đây. Do đã yếu, mục nên tường không trụ được khi mưa lớn, nước nhiều dẫn đến đổ sập.

Nhiều đoạn tường có dấu hiệu xô lệch, không đảm bảo an toàn ẢNH: LÊ LÂM

Trong sáng nay 8.10, chủ đầu tư đã cho công nhân tiến hành đập bỏ hết bức tường cũ này để đảm bảo an toàn, sau đó xây dựng lại bức tường ngăn cách khác.