Sắp xếp báo chí TP.HCM từ tổng thể đến nội bộ từng cơ quan để mạnh hơn

Chiều 31.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trong cuộc họp, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã chia sẻ về việc sắp xếp báo chí TP.HCM.

Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 31.12 ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo chí TP.HCM đã hoạt động trong nỗi lo sáp nhập

Tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy đánh giá cao đội ngũ người làm báo TP.HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với người dân, giữ vững bản sắc từng cơ quan báo chí.

Báo chí TP.HCM và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM đã tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương; kịp thời định hướng thông tin trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; lan tỏa gương người tốt, việc tốt, cổ vũ lối sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Các hoạt động sau mặt báo được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

Trong lĩnh vực xuất bản, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM ghi nhận sự phát triển tích cực, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, trong đó có xuất bản điện tử; chú trọng các ấn phẩm có giá trị giáo dục, truyền thống, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc. Phó bí thư Thành ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ làm báo và xuất bản TP.HCM trong năm qua.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ với những nỗi lo của báo chí TP.HCM trong năm qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, năm 2025 là năm đặc biệt đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của TP.HCM vì phải hoạt động trong điều kiện chuẩn bị tinh thần sắp xếp báo chí theo chỉ đạo của Trung ương.

"Các cơ quan báo chí của TP.HCM hoạt động trong nỗi lo không biết sáp nhập lúc nào, sáp nhập hoạt động ra sao. Dù vậy, các cơ quan vẫn đầu tư cho các hoạt động, vượt qua khó khăn, động viên tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tập trung công việc", bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ.

Phải sắp xếp báo chí tổng thể và cả bên trong từng cơ quan

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Đài Truyền hình TP.HCM là hai cơ quan chủ lực trong triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp nhận và tổ chức lại các đơn vị trực thuộc. Quá trình thực hiện chủ trương này đòi hỏi hai cơ quan tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nội bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

Dù vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thiện như mong muốn, song hai đơn vị đã có động lực mới để tiếp tục đổi mới, phát triển trong thời gian tới.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, năm 2026 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và TP.HCM như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; đặc biệt là dấu mốc 50 năm TP.HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là năm có ý nghĩa lịch sử, đặt ra yêu cầu rất cao đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo TP.HCM trong nhận thức chính trị và trách nhiệm xã hội.

Các cơ quan báo chí TP.HCM và báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM đã làm tốt công tác tuyên truyền trong năm 2025 với nhiều sự kiện quan trọng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong bối cảnh đó, bà đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và TP.HCM.

Qua tuyên truyền để thống nhất nhận thức, hành động, khơi dậy cảm hứng, khát vọng cống hiến của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Báo chí cần chủ động hơn trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong xã hội.

Phó bí thư Thành ủy cho biết, TP.HCM sẽ triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo chủ trương chung. Việc sắp xếp đã được thảo luận, lấy ý kiến và trình Ban Thường vụ Thành ủy theo hướng giúp báo chí TP.HCM hoạt động hiệu quả hơn, mạnh hơn trong thời gian tới.

Theo bà Tuyết, bên cạnh sắp xếp tổng thể, việc rà soát, sắp xếp lại bên trong từng cơ quan báo chí để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động được xác định là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị tổng biên tập và tổ chức Đảng tại các cơ quan báo chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ông Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận khẩn trương hoàn thiện Đề án chuyển đổi số báo chí, trình Ban Thường vụ Thành ủy, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Bà Tuyết ghi nhận nỗ lực của các cơ quan báo chí thành phố trong chuyển đổi số thời gian qua và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng, đồng thời mở rộng nguồn thu, gắn với các hoạt động "sau mặt báo".

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM rà soát, đề xuất các nội dung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo; triển khai công việc theo phương châm công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, tạo môi trường để đội ngũ báo chí TP.HCM yên tâm cống hiến và phát triển.