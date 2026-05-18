Sắp xử vụ Việt kiều Mỹ kiện đòi hơn 3,4 tỉ đồng tiền lợi nhuận hợp tác xã

Gia Bách
18/05/2026 05:29 GMT+7

Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, một Việt kiều Mỹ khởi kiện hợp tác xã do mình sáng lập, yêu cầu được chia hơn 3,4 tỉ đồng lợi nhuận (tương ứng 50% vốn góp) mà ông cho rằng bị ngưng chi trả suốt nhiều năm qua.

Sau khi vướng vòng lao lý và phải bàn giao quyền điều hành hợp tác xã do mình sáng lập cho người khác, ngày trở về của ông T.V.L (67 tuổi, Việt kiều Mỹ) rơi vào cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm để đòi lại số tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Tranh chấp lợi nhuận sau nhiều năm góp quỹ hợp tác xã

TAND khu vực 2 - tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định đưa vụ án dân sự tranh chấp chia lợi nhuận giữa nguyên đơn là ông T.V.L (67 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn là Hợp tác xã Khánh An ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 20.5 tới đây.

Sắp xử vụ Việt kiều Mỹ kiện đòi 3,4 tỉ vợ chồng cựu cán bộ công an

Giấy chứng nhận góp quỹ vào Hợp tác xã Khánh An của ông T.V.L (67 tuổi, Việt kiều Mỹ) do vợ ông N.C.D ký

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu bổ sung trong hồ sơ vụ án, vụ việc bắt đầu từ năm 2010. Khi đó, Nhà máy đạm Cà Mau đi vào xây dựng tại xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cũ), ông L. đã đứng ra thành lập một doanh nghiệp bốc xếp. Đến năm 2013, doanh nghiệp này đổi mô hình hoạt động sang Hợp tác xã Khánh An, chuyên ngành vận chuyển bốc xếp hàng hóa bằng đường thủy.

Thời điểm thành lập hợp tác xã, ông L. giữ chức vụ Chủ nhiệm kiêm thành viên sáng lập với tỷ lệ góp quỹ lớn nhất là 50%. Các thành viên còn lại gồm bà H.T.D góp 20%, ông N.V.K góp 10% và ông N.C.D (cán bộ công an về hưu) góp 20%.

Tuy nhiên, tháng 6.2015, ông L. bị vướng vòng lao lý. Trong thời gian này, ông N.C.D đến nhà tạm giữ gặp ông L. và đề nghị bàn giao lại Hợp tác xã Khánh An để ông D. quản lý, điều hành. Trước hoàn cảnh lúc bấy giờ, ông L. đã đồng ý ký bàn giao lại quyền quản lý hợp tác xã cho ông D. từ thời điểm đó.

Tháng 9.2018, sau khi chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương, ông L. tìm gặp ông D. và yêu cầu phân chia lợi nhuận phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Khánh An trong những năm ông vắng mặt.

Tại cuộc gặp ngày 2.11.2018, ông D. yêu cầu ông L. phải đóng thêm số tiền 338 triệu đồng để tiếp tục duy trì quỹ hợp tác xã, tương đương 50% cổ phần. Đổi lại, ông D. cam kết chi trả lợi nhuận đều đặn cho ông L. với số tiền 50 triệu đồng mỗi tháng.

Ông L. đồng ý và giao đủ số tiền trên cho ông D., đồng thời nhận lại biên nhận viết tay. Biên nhận thể hiện: "Tôi N.C.D có nhận của anh L. 338 triệu đồng tiền góp vào Hợp tác xã Khánh An". Hơn nữa, bà N.T.N (vợ ông D., lúc này giữ chức vụ Chủ nhiệm Hợp tác xã Khánh An) cũng đã ký và cấp giấy chứng nhận góp quỹ 50% cho ông L. 

Đòi quyền lợi hơn 3,4 tỉ đồng

Theo đơn kiện, trong năm 2018, ông D. đã thực hiện việc chi trả lợi nhuận cho ông L. được 2 lần, mỗi lần 50 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, phía Hợp tác xã Khánh An và ông D., bà N. đều ngưng chi trả lợi nhuận cho ông L.

Tháng 11.2024, nhận thấy quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm nghiêm trọng, ông L. làm đơn gửi TAND huyện U Minh (cũ) để khởi kiện Hợp tác xã Khánh An. Sau khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung chứng cứ từ cơ quan tòa án, ngày 6.12.2024, ông L. đã hoàn thiện đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung (lần thứ nhất) yêu cầu tòa án xem xét phân xử, buộc Hợp tác xã Khánh An trả tiền lợi nhuận định kỳ 50 triệu đồng/tháng, với tổng số tiền 3,45 tỉ đồng.

"Trong trường hợp phía bị đơn không thừa nhận lời hứa chi trả mức lợi nhuận khoán trên, tôi yêu cầu tòa án buộc Hợp tác xã Khánh An phải tiến hành cân đối, kiểm toán toàn bộ thu chi thực tế của các năm từ 2018 đến tháng 10.2024, từ đó chi trả cho tôi đúng 50% tỷ lệ lợi nhuận được hưởng dựa trên giá trị vốn góp", ông L. nêu trong đơn.

Được biết, vụ kiện tranh chấp lợi nhuận của Việt kiều Mỹ T.V.L từng bị TAND tạm đình chỉ giải quyết theo Quyết định số 09/2025/QĐST-DS ngày 11.8.2025. Đến ngày 21.4.2026, thẩm phán Bùi Văn Việt, TAND khu vực 2 - tỉnh Cà Mau đã ký quyết định tiếp tục đưa vụ án ra giải quyết theo quy định.

