Bác yêu cầu của 1 Việt kiều Mỹ đòi bồi thường do làm răng sứ bị hư

Ngày 8.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, bác yêu cầu khởi của nguyên đơn là bà L.T.N (29 tuổi, Việt kiều Mỹ) trong vụ tranh chấp yêu cầu bồi thường với bị đơn là bà N.T.H (kỹ thuật viên nha khoa, ở phường Tân Bình, TP.HCM), do làm răng sứ bị hư.

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa buộc bị đơn bồi thường 344 triệu đồng do làm răng sứ bị hư.

Theo đơn kiện, ngày 19.1.2023, bà N. đến phòng khám của bà H. trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình cũ) làm mới 24 răng sứ với chi phí 144 triệu đồng. Vài ngày sau, bà N. cảm thấy ê buốt, đau nhức. Bà H. trấn an đây là hiện tượng bình thường, sẽ khỏi sau 2 - 3 tuần.

Ngày 17.2.2023, khi trở về Mỹ, bà N. thấy răng sưng tấy, chảy máu chân răng. Sau khi khám tại Mỹ, bà được chẩn đoán nhiễm trùng nặng.

Ngày 27.3.2023, bà N. quay lại Việt Nam, đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM và một trung tâm nha khoa khác tại Việt Nam khám, được các bác sĩ tại đây cho rằng răng bà bị nhiễm trùng nướu, do lỗi kỹ thuật khi trồng răng sứ.

Bà N. nhiều lần liên hệ nhưng bà H. giải thích và tìm hướng giải quyết nhưng do bà H. chối bỏ trách nhiệm, nên bà N. gửi tường trình đến Sở Y tế TP.HCM. Cơ quan này đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H. và hướng dẫn khởi kiện nếu hòa giải không thành.

Bà N. yêu cầu bồi thường tổng cộng 344 triệu đồng, gồm tiền làm răng, chi phí điều trị, chi phí đi lại từ Mỹ về Việt Nam và thiệt hại vật chất, tinh thần.

Tại tòa, đại diện bị đơn trình bày, bà H. từng công tác tại khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện từ năm 1982 đến 2014, được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề từ năm 2014, chuyên khoa phục hình răng. Sau khi nghỉ hưu, bà H. làm thêm tại nhà.

“Trong thời gian ở Việt Nam sau khi làm răng, bà N. không phản ánh tình trạng răng. Khi về Mỹ, bà N. thông báo ê buốt và được bà H. giải thích là triệu chứng nhất thời. Bà H. đề nghị khám lại miễn phí khi bà N trở lại Việt Nam. Nhưng tháng 4.2023, bà N. yêu cầu hoàn trả chi phí làm răng”, người ủy quyền của bà H. trình bày tại tòa.

Cũng theo người này, ngày 31.5.2023, bà H. bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt 80 triệu đồng về hành vi khám, chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề và không có giấy phép hoạt động; buộc nộp lại 120 triệu đồng là chi phí bà N. đã trả cho bà H. khi làm rằng; bị đình chỉ hành nghề răng thẩm mỹ.

Phía bà H. yêu cầu tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N. vì bà N. không có cơ sở chứng minh hậu quả xảy ra thuộc trách nhiệm của bà. Đồng thời, bà H. cho rằng bà đã bị xử phạt hành chính và cũng bị thiệt hại rất nhiều.

HĐXX nhận định, nguyên đơn không chứng minh được nhiễm trùng nướu là do bị đơn gây ra. Tòa đã nhiều lần yêu cầu cung cấp bệnh án, chứng từ chi phí, kết luận y tế xác định lỗi kỹ thuật, nhưng nguyên đơn không bổ sung được. Việc điều trị tại Mỹ chỉ được thể hiện qua bản tự khai, không có tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự nên không được coi là chứng cứ hợp pháp.

Do không có căn cứ xác định thiệt hại là hậu quả từ lỗi của bị đơn, tòa sơ thẩm quyết định bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà N.