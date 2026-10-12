SASCO giá trị thương hiệu được xây dựng từ chất lượng - sáng tạo - năng lực tiên phong

Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được xét chọn định kỳ hai năm một lần dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Từ dấu mốc đầu tiên năm 2016 đến nay, một thập kỷ hiện diện liên tục tại chương trình phản ánh năng lực duy trì chất lượng dịch vụ, đổi mới mô hình vận hành và từng bước gia tăng giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trong hệ sinh thái dịch vụ hàng không Việt Nam.

Chất lượng dịch vụ, nền tảng của giá trị thương hiệu

Hơn ba thập kỷ phát triển cùng ngành hàng không, SASCO từng bước xây dựng hệ sinh thái kinh doanh đa dạng với các lĩnh vực phòng chờ thương gia, bán lẻ, hàng miễn thuế, ẩm thực, vận chuyển, du lịch và các dịch vụ tiện ích dành cho hành khách.

Trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không, giá trị thương hiệu được tạo nên từ tổng thể trải nghiệm của khách hàng. Đó không chỉ là sản phẩm hữu hình mà còn bao gồm không gian, quy trình phục vụ, năng lực nhân sự, công nghệ và mức độ nhất quán tại từng điểm chạm.

Trên nền tảng đó, SASCO theo đuổi định hướng kết hợp chuẩn mực dịch vụ quốc tế với bản sắc Việt Nam, đặc biệt tại hệ thống phòng chờ thương gia. Không gian dịch vụ được phát triển trở thành điểm tiếp xúc thương hiệu, nơi văn hóa, ẩm thực và tinh thần hiếu khách Việt Nam được chuyển hóa thành trải nghiệm dành cho hành khách.

Đơn cử như phòng chờ The SENS T3, tinh thần lưu giữ bản sắc Việt không chỉ dừng lại ở chất liệu, mà còn thấm đượm trong thiết kế không gian. Đó là những đường cong uyển chuyển mô phỏng khung dệt, những họa tiết lấy cảm hứng từ hoa văn lụa Nam Bộ, hay ánh sáng vàng ấm áp như sắc tơ óng ánh dưới nắng mai.

ẢNH: SASCO

Nhẹ nhàng như một dải lụa bay trong gió, thiết kế của The SENS kết hợp giữa nét đẹp cổ truyền và sự hiện đại tinh tế. Từng đường nét, chất liệu đến màu sắc đều phản ánh sự tôn vinh đối với giá trị Việt, mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Đổi mới, mở rộng dư địa tăng trưởng

Những năm gần đây, SASCO đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và tăng tính kết nối giữa các sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Công nghệ từng bước được đưa vào cả hoạt động quản trị lẫn hành trình sử dụng dịch vụ, hướng đến sự thuận tiện, cá nhân hóa và hiệu quả vận hành.

Các sản phẩm mới như thẻ SASCO Airport Lounge Privileges, mở rộng quyền sử dụng tới mạng lưới hơn 30 phòng chờ trên toàn quốc, hay chương trình hội viên SASCO Infinite Club, hướng tới kết nối nhiều dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái đặc quyền, cho thấy hướng phát triển từ cung cấp những dịch vụ riêng lẻ sang quản trị tổng thể trải nghiệm khách hàng.

Doanh nghiệp cũng tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong vận hành phòng chờ, hướng đến việc kết hợp kinh nghiệm khai thác trong nước với các chuẩn dịch vụ và công nghệ quốc tế.

Phòng chờ ROSE là sản phẩm của mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn giữa SASCO và Airport Dimensions, đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực trải nghiệm sân bay. Năm 2026, ROSE Business Lounge tiếp tục được ghi nhận tại PAX International Readership Awards với hạng mục Asia's Best Airport Lounge. Rose là phòng chờ thứ 4 trong hệ thống phòng chờ của SASCO đạt giải. Điều đó cho thấy khả năng cạnh tranh của một thương hiệu dịch vụ Việt Nam trong phân khúc có yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và trải nghiệm khách hàng.

ẢNH: SASCO

ẢNH: SASCO

Từ năng lực doanh nghiệp đến giá trị thương hiệu Việt

Một thương hiệu có giá trị cần được chứng minh bởi hiệu quả kinh doanh, năng lực vận hành và khả năng tạo tăng trưởng trong dài hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, SASCO ghi nhận tổng doanh thu 1.693,8 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 437 tỉ đồng. Các chỉ tiêu tài chính không đứng tách biệt với trải nghiệm khách hàng mà tạo nguồn lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho sản phẩm, công nghệ, con người và duy trì chất lượng dịch vụ ngày càng quy mô.

Cùng với tăng trưởng, SASCO theo đuổi định hướng phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và các bên liên quan. Năm 2026, đánh dấu năm thứ 5 SASCO đồng hành cùng Báo Thanh Niên chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", bảo trợ học tập 25 em học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19, với cam kết tiếp tục đồng hành đến khi các em hoàn thành bậc đại học.

Tinh thần phát triển dài hạn cũng được thể hiện trong cách SASCO đầu tư cho chuyển đổi số, nguồn nhân lực, chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả quản trị. Những yếu tố này ngày càng trở thành một phần trực tiếp của năng lực cạnh tranh, đồng thời bổ sung chiều sâu cho giá trị thương hiệu.

Nhìn từ ba tiêu chí của thương hiệu quốc gia, giá trị của SASCO không nằm ở một sản phẩm hay một điểm dịch vụ riêng lẻ.

Chất lượng được tạo nên từ khả năng duy trì trải nghiệm nhất quán trên nhiều điểm chạm.

Đổi mới, sáng tạo thể hiện ở cách doanh nghiệp làm mới sản phẩm, phương thức bán hàng và quan hệ với khách hàng.

Năng lực tiên phong được thể hiện qua khả năng kết nối dịch vụ, công nghệ và đối tác thành một hệ sinh thái có khả năng mở rộng.

Chuyên gia của Airport Dimensions – đã đồng hành cùng SASCO các chương trình đào tạo chuẩn hóa quy trình vận hành quốc tế ẢNH: SASCO

Chính sự kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ, đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng đã tạo nên chiều sâu cho thương hiệu SASCO sau hơn ba thập kỷ phát triển.

Trong bối cảnh sân bay ngày càng trở thành một hệ sinh thái dịch vụ và thương mại đa tầng, giá trị của một thương hiệu không chỉ được đo bằng quy mô hay số lượng điểm bán, mà còn bằng khả năng tạo ra những trải nghiệm đáng tin cậy, thích ứng với nhu cầu mới và duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

Sáu lần liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam vì vậy không chỉ là một dấu mốc của SASCO, mà còn là sự ghi nhận cho một thương hiệu dịch vụ Việt được xây dựng bằng năng lực thực chất, liên tục tạo thêm giá trị cho khách hàng và góp phần nâng cao hình ảnh dịch vụ Việt Nam tại một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng nhất của đất nước.