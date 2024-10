Sát hại bạn gái rồi phi tang thi thể, lĩnh án 11 năm tù

Ngày 24.10, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Phong T. (15 tuổi, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) với tội danh giết người. T. được xác định là người đã sát hại bạn gái rồi phi tang thi thể gây rúng động dư luận.

Theo cáo trạng, ngày 13.4, Công an xã An Hồng (H.An Dương) nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Toàn (51 tuổi, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) về việc con gái của ông là Nguyễn Thùy D. (15 tuổi) bị mất tích. Công an xã An Hồng đã phối hợp với gia đình tiến hành truy tìm tung tích D.

Bi cáo Lê Phong T. tại phiên xử phúc thẩm ẢNH: C.T.V

Đến ngày 19.4, Lê Phong T. đã đến Công an xã An Hồng tự thú, khai nhận bản thân có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thùy D., có quan hệ tình dục. D. mang thai và sinh một bé gái.

Do T. nghi ngờ bé gái không phải là con của mình, nên giữa T. và D. thường xuyên mâu thuẫn. Chiều 12.4, T. và D. nhắn tin qua điện thoại thì xảy ra cãi nhau. T. nhắn tin hẹn và sang đón D. về nhà mình để giải quyết mâu thuẫn.

Tại nhà T., hai người tiếp tục cãi vã, đánh nhau rồi xảy ra vụ án mạng. T. sau đó đã giấu xác bạn gái ở vườn nhà.

Ngày 2.10, VKSND TP.Hải Phòng đã truy tố T. về tội giết người quy định tại điểm b, n, khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự. Đối với hành vi giao cấu dẫn đến việc D. mang thai, sinh con, thời điểm thực hiện T. chưa đủ 14 tuổi, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng không xem xét.

Tại phiên tòa, bị cáo T. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau nghị án, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên phạt T. 11 năm tù.