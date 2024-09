Sát hại bạn nhậu, lãnh án 13 năm tù về tội giết người

Ngày 10.9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hên (63 tuổi, ở ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 13 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Trần Văn Hên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: C.T.V.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 14.3, ông Nguyễn Văn Mật (61 tuổi, ở cùng xóm với bị cáo Hên) rủ Hên, Huỳnh Văn Hưởng (31 tuổi) và một người khác đến chòi nuôi tôm của ông Mật nhậu.

Sau khi uống hết 2 lít rượu trắng, Mật rủ mọi người về nhà mình nhậu tiếp. Tại đây, ông Mật rủ Hên và Hưởng đánh bài uống rượu. Khi đó, Hưởng thua nhưng không uống nên Hên và Hưởng xảy ra cự cãi. Sau khi uống hết rượu, Hưởng kêu Hên đi mua nhưng Hên không đi mà bỏ về nhà.

Hên đi được một đoạn, Hưởng đi theo dùng tô sành đánh vào đầu Hên nhiều cái, cả hai vật ngã nhau xuống lộ rồi cùng đứng lên về nhà. Sau đó, cả hai tiếp tục xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Hên đi về nhà lấy cây búa định chém Hưởng thì mẹ ruột Hên phát hiện, giật búa can ngăn. Không từ bỏ ý định, Hên chạy về nhà tiếp tục lấy cây dao tìm để đâm Hưởng. Khi phát hiện Hưởng, bị cáo Hên đã xông vào đâm nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân. Dù được mọi người phát hiện, can ngăn và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do mất máu cấp Hưởng tử vong sau đó.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Hên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác. Mặc dù giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ họ hàng, thường xuyên nhậu chung và chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu mà bị cáo Hên đã nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân. Với hành vi trên, HĐXX TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Hên với mức án nghiêm khắc nêu trên về tội giết người.