Sạt lở bờ sông Trà Bồng 'dọa' nuốt nhà dân

K HÔNG DÁM NGỦ MỖI KHI LŨ VỀ

Trong đợt mưa lớn từ ngày 13 - 17.11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Trà Bồng đã làm sạt lở hai bên bờ sông gần 7.000 m, đe dọa nhà cửa và đất đai của người dân. Nhiều gia đình sống gần bờ sông không dám ngủ mỗi khi có mưa lũ.

Sạt lở ở bờ sông Trà Bồng, đoạn chảy qua xã Bình Chương (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đe dọa hàng trăm hộ dân HẢI PHONG

Hai chị em bà Hà Thị Nga (56 tuổi, ở thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh) có khu vườn rộng hơn 1.000 m2, chiều dài dọc bờ sông khoảng 100 m. Mỗi lần nước lũ lên là bờ sông lại bị xâm thực vào vài mét, dòng chảy ngày càng tiến gần vào khu vườn của bà Nga. Mấy năm trở lại đây, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, bây giờ bờ sông chỉ còn cách vườn của bà Nga khoảng 5 m. "Cứ mỗi lần đến mùa mưa lũ, ban đêm hai chị em không dám ngủ vì sợ sạt lở. Nhiều đêm thấy mưa to quá phải lo dọn đồ, dắt bò lên núi vì sợ sạt lở cuốn trôi mất", bà Nga nói.

Còn bà Phạm Thị Dân (59 tuổi, cũng ở thôn Tân Phước Đông) cho biết gia đình có khoảng 2.000 m2 đất gần bờ sông, mỗi năm nước lũ về lại sạt lở. Gia đình đã trồng tre và nhiều loại cây sát bờ sông để giữ đất nhưng vẫn không ngăn được sạt lở. "Mỗi lần nước lũ về, cả nhà tôi không dám ngủ vì lo sợ, thức cả đêm canh nước dâng đến đâu để biết mà dọn đồ, chuyển gia súc vô núi tránh trú. Trước kia, bờ sông cách nhà tôi khoảng vài chục mét nhưng đến nay đã ăn sâu vào sát vườn nhà. Mong chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng sớm làm kè chống sạt lở để người dân an tâm, ổn định cuộc sống", bà Dân nói.

Vườn của gia đình bà Phạm Thị Dân (ở Tân Phước Đông, xã Bình Minh) nằm ở khu vực sạt lở bờ sông Trà Bồng HẢI PHONG

C ẦN 400 TỈ ĐỒNG ĐỂ XâY KÈ

Ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết xã này là vùng rốn lũ của sông Trà Bồng, hằng năm mỗi khi nước lũ chảy về đều xảy ra sạt lở. Hiện sạt lở đã vào sát nhà dân, nguy cơ làm sập nhà bất cứ lúc nào.

"Tình trạng sạt lở bờ sông Trà Bồng ngày một nghiêm trọng hơn, làm ảnh hưởng đến gần 2.000 người dân của xã Bình Minh. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm xây dựng kè chống sạt lở để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lo phát triển kinh tế - xã hội", ông Thăng nói.

Theo báo cáo của UBND H.Bình Sơn, đoạn sông Trà Bồng chảy dọc thôn Tân Phước, thôn Tân Phước Đông và thôn Mỹ Long An (xã Bình Minh) bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 1.800 m, ảnh hưởng trực tiếp đến 520 hộ dân. Còn tại xã Bình Chương (H.Bình Sơn), sông Trà Bồng chảy dọc thôn An Điềm 1, thôn An Điềm 2, thôn Ngọc Trì bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 6.000 m, ảnh hưởng đến 220 hộ dân sinh sống dọc bờ sông.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Bình Sơn, cho biết hiện các xã ở dọc sông Trà Bồng đều bị sạt lở. Trong đó, xã Bình Chương và Bình Minh là 2 xã bị sạt lở nghiêm trọng nhất.

"UBND H.Bình Sơn đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng khẩn cấp 2 kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng. Trong đó, bờ kè chống sạt lở tại thôn Tân Phước, thôn Tân Phước Đông và thôn Mỹ Long An (xã Bình Minh) có chiều dài 1.800 m. Còn bờ kè chống sạt lở tại thôn An Điềm 1, thôn An Điềm 2, thôn Ngọc Trì (xã Bình Chương) có chiều dài khoảng 6.000 m. Để xây 2 bờ kè này cần kinh phí khoảng 400 tỉ đồng", ông Hiền nói.