Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sạt lở ở TP.HCM kỳ 3: Nỗi lo bên sông Chợ Đệm
Video Thời sự

Sạt lở ở TP.HCM kỳ 3: Nỗi lo bên sông Chợ Đệm

Kim Thư - Thuỷ Tiên
16/11/2025 09:16 GMT+7

Trong bối cảnh TP.HCM đang là thành phố chìm nhanh thứ hai thế giới, tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Tân Nhựt, người dân vẫn ngày ngày sống trong cảnh sụt lún và triều cường bủa vây. Nước từ sông tràn vào đường, vào nhà, len lỏi qua từng lát gạch, ống cống. Kiên trì bám trụ, tát nước, nâng nền, người dân dường như phải đánh đổi từng tấc đất, từng tấc nhà để giữ lấy chốn ở.

Trong bối cảnh nhiều nơi tại TP.HCM đang "vật lộn" với sạt lở, triều cường hay sụt lún, tại nhiều khu vực ven sông Chợ Đệm, người dân cũng gặp cảnh tương tự.

Ở xã Tân Nhựt, bên bờ sông Chợ Đệm, nỗi ám ảnh ấy lại càng được thấm thía hơn, khi năm này qua năm khác, người dân nơi đây vẫn luôn oằn mình sống chung với con nước trong những ngôi nhà nâng lên rồi lại thấp xuống, trước sức dâng ngày một cao của thuỷ triều.

Dọc theo con đường bờ kè sông Chợ Đệm, có thể thấy những bao cát còn nằm ngổn ngang trên đường hay trước cửa, những vũng nước ngập vẫn còn đọng lại trong sân, rong rêu đã phủ kín chân tường, đó chính là những dấu tích sống động, minh chứng cho từng trận "chiến đấu" với triều cường của người dân nơi đây.

Sạt lở ở TP.HCM kỳ 3: Nỗi lo bên sông Chợ Đệm- Ảnh 1.

Bao cát vẫn chất ngổn ngang trước cửa nhà dân, dấu vết còn lại sau đợt triều cường.

ẢNH: KIM THƯ

 Bơm nước, đắp cống, nâng nền… là điệp khúc lặp lại mỗi mùa triều lên. Người dân dường như phải đánh đổi từng tấc đất, từng tấc nhà để giữ lấy chốn ở. Nhà nào cũng phải trải qua nâng nền, đắp đất, ít nhất là 2 lần, mỗi lần cũng phải từ nửa mét trở lên không thì chỉ có thể gồng mình tát nước, đắp đê để chống chọi tạm bợ qua ngày.

Điển hình là căn nhà của ông Hai, khi mới xây, trần nhà của ông cao tận 3,6m thế nhưng chỉ sau 2 lần nâng nền chống ngập, trần nhà của ông chỉ còn lại khoảng 2,2m. Căn bếp vừa rồi lại tiếp tục bị tràn nước, ông Hai 1 lần nữa đành bấm bụng chi tiền nâng căn bếp thêm nửa mét.

Nước từ sông tràn vào đường, rồi vào nhà, không chỉ vậy mà còn len lỏi tràn lên từ dưới làn gạch men, từ những ống thoát nước, khiến đời sống sinh hoạt của người dân hoàn toàn bị đảo lộn như một 'mùa nước nổi' ngay giữa thành phố.

Ngay cạnh nhà ông Hai là nhà của chị Thức, ngôi nhà thấp trũng so với mặt đường phía trước tận hơn 1 mét. Chị Thức gần như bất lực mỗi khi triều lên vì chưa kịp chặn bên ngoài vào thì nước từ dưới nhà đã trào lên. Muốn nâng nền cũng chẳng được, vì khi nâng lên bằng đường nhà chị chẳng còn gì ngoài cái mái.

Theo ghi nhận, tuyến bờ kè này đã được chính quyền địa phương xây dựng và nâng lên hai lần để chống ngập và sạt lở, lần gần nhất đã cách đây 5–6 năm. Thế nhưng, chỉ sau vài mùa nước lớn, nền đường lại không còn đủ cao. Có những đoạn thấp hơn, người dân lại phải tự mua gạch, đắp thêm bờ để ngăn nước tràn.

Sạt lở ở TP.HCM kỳ 3: Nỗi lo bên sông Chợ Đệm- Ảnh 2.

Ở những đoạn thấp, người dân phải tự mua gạch, đắp thêm bờ

ẢNH: THUỶ TIÊN

 Đến nay con đường cũng đã nhiều phần xuống cấp, nước sông tràn lên từ hố ga rồi vào nhà. Người dân giờ đây cũng chỉ có thể cầm cự bằng cách chắn hàng chục bao cát chắn trước cửa, lặng lẽ nhìn dòng nước chậm rãi rút đi.

Cách đó không xa, cũng trên địa phận xã Tân Nhựt, tuyến đường Xóm Hố nằm cạnh con kênh dẫn ra sông Chợ Đệm đang dần đối mặt trước nguy cơ sụt lún. Chỉ vài tháng trước, nơi đây từng xảy ra một vụ sạt lở kéo dài khoảng 30 mét, gần như nuốt trọn cả mặt đường. Dù đã được khắc phục tạm thời, nguy cơ sụt lún và mất an toàn vẫn còn đó, khiến người dân không khỏi thấp thỏm mỗi ngày, lo sợ dòng nước triều sẽ tiếp tục khoét sâu vào nền đất vốn đã yếu mềm.

Nhiều năm qua, người dân bên bờ sông Chợ Đệm vẫn kiên trì tự xoay xở để tồn tại giữa dòng nước. Nhưng trong bối cảnh triều cường ngày càng cực đoan, sụt lún ngày càng lan rộng, việc "sống chung với ngập" không thể mãi là câu chuyện riêng của người dân. Những nỗ lực tự thân chỉ là giải pháp tạm bợ, trong khi nền đất vẫn tiếp tục yếu đi sau từng đợt triều dâng.

Nơi đây cần hơn bao giờ hết sự quan tâm, hỗ trợ và một kế hoạch chống ngập chống sạt lở bền vững. Bởi nếu không, mỗi mùa nước lớn đi qua, nền nhà lại cao thêm một chút, mặt đường lại thấp thêm một phần, còn hy vọng về một cuộc sống "khô ráo" nơi bờ sông Chợ Đệm thì cứ dần lún sâu theo dòng nước.

Khám phá thêm chủ đề

sụt lún nâng nền đất Nâng nền nhà Tân Nhựt Sông Chợ Đệm Triều cường Ngập lụt TP.HCM Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận