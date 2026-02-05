Sát tết, hàng không tiếp tục tăng chuyến tại 2 sân bay đông nhất nước

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026, Cục đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay hạng phổ thông cơ bản và số liệu đặt giữ chỗ trên các đường bay nội địa.

Cục Hàng không nâng tần suất hạ cất cánh lên 46 - 48 chuyến mỗi giờ tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài ẢNH: ĐỘC LẬP

Từ đó, đánh giá nhu cầu đặt giữ chỗ của hành khách và xem xét, đề nghị các hãng hàng không bổ sung chuyến bay đối với các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao phù hợp với năng lực khai thác. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa để các hãng hàng không bổ sung tàu bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán. Tổng số tàu của được các hãng được bổ sung là 19 tàu (tăng 4 tàu so với cùng thời điểm năm trước), nâng tổng số tàu bay dự kiến khai thác lên khoảng 216 - 218 chiếc.

Công tác điều phối, quản lý và giám sát sử dụng slot cũng được Cục Hàng không quan tâm sát sao. Cụ thể, Cục tăng tham số điều phối slot tại các Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46 - 48 chuyến/giờ nhằm tạo điều kiện để các hãng hàng không sớm lên kế hoạch khai thác, bổ sung tải cung ứng, tăng cường bay đêm. Điều này cũng giúp các cơ quan, đơn vị ngành hàng không thu xếp nguồn lực phục vụ chuyến bay tăng chuyến, chuyến bay ban đêm, cũng như hành khách tiếp cận được nhiều mức giá vé phù hợp.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung toàn bộ nguồn lực đảm bảo phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn cao điểm tết, đặc biệt là việc tăng tần suất khai thác và triển khai phương án khai thác 24/24 giờ tại các cảng hàng không có nhu cầu đi lại cao như: Cảng Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

Dự báo sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không giai đoạn cao điểm tết năm nay tăng 13% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái ẢNH: T.N

Về tình hình đặt chỗ (booking), Cục trưởng Uông Việt Dũng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, vào giai đoạn cao điểm trước tết, một số đường bay như TP.HCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới đã có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí đạt 100%. Chiều ngược lại từ các địa phương về TP.HCM hiện ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35% và nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng (ferry) để trở lại.

Đường bay từ Hà Nội đi các địa phương miền Trung và miền Nam giai đoạn trước tết nhìn chung có tỷ lệ đặt chỗ trong còn thấp, đa số đạt mức 30 - 60%. Riêng các đường bay Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên đang ghi nhận nhu cầu cao hơn, với tỷ lệ đặt chỗ đạt 88 - 100% trong các ngày cao điểm từ 12 - 15.2.

Giai đoạn sau tết, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP.HCM tăng cao, phổ biến 80 - 100%; trong đó nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng ghi nhận tình trạng gần như kín chỗ.

Đối với đường bay trục TP.HCM - Hà Nội, số liệu đặt chỗ chỉ ghi nhận mức cao cục bộ vào một số ngày sát tết và sau tết. Cụ thể, trước tết từ 11 - 14.2 (tức 24 đến 27 tháng chạp), tỷ lệ đặt chỗ chiều bay TP.HCM - Hà Nội đạt khoảng 83 - 90%; sau tết từ 21 - 23.2 (tức mùng 5 - 7 tháng giêng) đạt 80 - 94% chiều bay Hà Nội - TP.HCM.

Cục Hàng không dự báo trong giai đoạn cao điểm từ 12 - 21.2 (tức từ ngày 25 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng), dự báo tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,85 triệu hành khách (tăng 11,4% so với cùng kỳ). Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt 1,6 triệu hành khách (tăng 14,3%so với cùng kỳ); vận chuyển hành khách nội địa đạt 1,25 triệu hành khách (tăng 10,7% so với cùng kỳ).

Dự báo sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm nay đạt khoảng 4,1 triệu hành khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.



