SATRA - 28 năm phát triển bền vững từ những chiến lược sáng tạo

Hệ sinh thái đa dạng, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực

SATRA là một trong những tổng công ty có quy mô lớn của TP.HCM, được thành lập từ năm 1995. Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con, kinh doanh đa ngành nghề, chuyên sâu trong các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, SATRA đã trải nghiệm với bao "sóng gió" "thác ghềnh" để tích lũy nên nhiều kinh nghiệm quý báu.

Từ việc lập liên doanh với tập đoàn lớn của nước ngoài để thành lập Liên doanh Heineken Việt Nam, đặt viên gạch đầu tiên xây dựng chợ đầu mối nông-thủy hải sản Bình Điền, xây dựng kho lạnh, mở rộng chuỗi bán lẻ, phát triển các trung tâm thương mại đến đầu tư Công ty Phát triển kinh tế duyên hải Cofidec, Vissan... giờ đây, SATRA đã tạo được hệ sinh thái cho riêng mình với nhiều lĩnh vực bán sỉ, bán lẻ, cung ứng thực phẩm tươi sống trong nước và xuất khẩu…

SATRA đã đầu tư, mở rộng, phát triển các cửa hàng trong chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra, gọi tắt là Satrafoods. Ảnh: SATRA

Đây là lợi thế cho SATRA khi luôn chủ động và linh hoạt trong định hướng cũng như bình ổn thị trường trước những biến động khôn lường như dịch bệnh, ảnh hưởng chiến tranh…

Ban lãnh đạo SATRA các thời kỳ luôn ưu tiên, chú trọng tái cơ cấu và hoạch định các chiến lược có tầm nhìn lâu dài. SATRA đã đầu tư, mở rộng, phát triển các cửa hàng trong chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra, Satrafoods. Điều này góp phần nâng tầm giá trị của SATRA nói chung, Satrafoods nói riêng, trở thành thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng. Qua đó, SATRA phấn đấu trở thành một trong các doanh nghiệp chủ lực hàng đầu của TP.HCM, nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chi phối thị trường bán lẻ thành phố và tiến đến thị trường khu vực phía Nam và cả nước.

SATRA phấn đấu trở thành một trong các doanh nghiệp chủ lực hàng đầu của TPHCM, nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam…

Ảnh: SATRA

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những chương trình trọng điểm, được ban lãnh đạo SATRA đặc biệt quan tâm. Tổng công ty đã chủ động nghiên cứu, hợp tác, liên kết với các đối tác, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để xây dựng, phát triển, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin hiệu quả. Điều này hỗ trợ trực tiếp chiến lược sản xuất kinh doanh của SATRA và đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển.

Đồng thời, SATRA cũng không quên phát triển nguồn nhân lực khi triển khai thực hiện tốt chương trình đào tạo; thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá năng lực; hoàn thiện và đổi mới chính sách đãi ngộ, thu nhập nhằm tạo động lực, mục tiêu phấn đấu cho người lao động.

Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội

28 năm hình thành và phát triển, SATRA luôn định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp, hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển.

Trong nhiều năm qua, SATRA đã đặt ra những mục tiêu và thực hiện nhiều hành động thiết thực để tạo giá trị môi trường sạch theo xu thế chung thế giới: từ nhiều năm trước đã hiện sử dụng túi thân thiện với môi trường; Đẩy mạnh hợp tác với các nhà cung cấp sử dụng nguyên liệu xanh; Tiết giảm các nguyên liệu gây hại sức khỏe trong quá trình sơ chế, chế biến và kinh doanh; Báo cáo tác động môi trường khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lớn; Xử lý nước thải và phân loại rác thải tái chế.

SATRA đã đặt ra những mục tiêu và thực hiện nhiều hành động thiết thực để tạo giá trị môi trường sạch theo xu thế chung thế giới

Ảnh: SATRA

Trong lĩnh vực sản xuất chế biến, SATRA phát triển sản phẩm sử dụng nguyên liệu nuôi trồng thân thiện với môi trường, hạn chế tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất. Tập đoàn cũng tìm kiếm các đối tác "tăng trưởng xanh", đưa ra thị trường những sản phẩm xanh, sạch.

Ngoài hoạt động kinh doanh, các đơn vị thành viên của SATRA luôn chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và tạo môi trường xanh sạch, mỹ quan đô thị. Từ đó cung cấp cho người dân thành phố những sản phẩm tươi ngon và an toàn.

Về nội bộ, SATRA thường xuyên tổ chức các hội thi tay nghề, ngày hội người lao động, tuyên dương những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các cuộc thi tìm hiểu an toàn vệ sinh lao động... nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên lao động.

Các hoạt động xã hội như: Hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, học sinh nghèo hiếu học; Tham gia phòng chống dịch bệnh, đóng góp vào quỹ vì người nghèo của thành phố… luôn là ưu tiên hàng đầu của SATRA.

"Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên", "Tết sum vầy", "Tấm vé nghĩa tình" dần trở thành những hoạt động không thể thiếu đối với người lao động tại các đơn vị thành viên của SATRA. Chăm lo cho người lao động vào những dịp tết, cùng nhiều hoạt động khác đã được Công đoàn Tổng Công ty triển khai thực hiện với giá trị hàng tỉ đồng.

Ngày hội Người Lao động SATRA là hoạt động không thể thiếu đối với người lao động tại các đơn vị thành viên của SATRA

Ảnh: SATRA

Hai mươi tám năm với những bước đi vững chắc, các thế hệ lãnh đạo đã chuyển thách thức thành cơ hội để SATRA hình thành và phát triển. Tập đoàn đã giữ vững những chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, kim ngạch xuất khẩu. Hàng loạt công trình được hình thành; hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng mở rộng đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại diện mạo mới giúp SATRA trở thành thương hiệu gần gũi, đáng tin cậy với người tiêu dùng, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong cộng đồng doanh nghiệp, vị thế vững chắc trong đời sống xã hội.