SATRA đột phá logistics, số hóa: Định hình ‘Hub thương mại xanh - số’

Chiến lược ‘Thương mại đầu mối’: Nâng tầm hàng Việt

Ông Lâm Quốc Thanh - Tổng giám đốc SATRA - cho biết, việc xây dựng chiến lược phát triển đúng hướng, phù hợp với nội lực và thích ứng với thay đổi thị trường luôn là ưu tiên hàng đầu của SATRA suốt 30 năm qua. Ngoài sứ mệnh phục vụ người tiêu dùng và bảo đảm an sinh xã hội, SATRA còn là cánh tay đắc lực quảng bá và nâng cao vị thế hàng Việt trên thế giới. Theo đó, chiến lược ‘thương mại đầu mối’ đóng vai trò trụ cột.

Ông Lâm Quốc Thanh - Tổng giám đốc SATRA

Với chiến lược này, công ty sẽ phát huy các thế mạnh vốn có, thúc đẩy kết nối ba trục chính: Nhà sản xuất, nông dân với nguồn nông sản dồi dào; Hệ thống phân phối hiện đại lên tới trên 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods và 4 siêu thị tự chọn Satramart và thị trường xuất khẩu mà SATRA đã có kinh nghiệm chinh phục.

Điều này tạo cơ hội để SATRA chuẩn hóa quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước và tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chợ Bình Điền đóng vai trò đầu mối trong việc kết nối hàng hóa từ nhiều vùng miền với thị trường TPHCM. Ảnh: SATRA

Khi đóng vai trò đầu mối, SATRA không chỉ tập trung các sản phẩm đạt chuẩn mà còn hỗ trợ doanh nghiệp về bao bì, nhãn mác, tiêu chuẩn quốc tế và cách kể câu chuyện thương hiệu. Thông qua các chương trình xúc tiến, SATRA trực tiếp đàm phán với hệ thống phân phối lớn để sản phẩm được ‘đứng tên’ thương hiệu Việt. Hơn nữa, SATRA còn thúc đẩy chiến lược ‘một thương hiệu chung’ cho các nhóm hàng đạt chuẩn, tạo dấu ấn tập thể mạnh mẽ.

‘Chúng tôi tổ chức thành bệ đỡ cho cả hệ sinh thái doanh nghiệp. SATRA liên kết nội bộ từ các doanh nghiệp thành viên, nhà cung ứng vệ tinh nhằm phân phối lại cho các đối tác lớn’, ông Lâm Quốc Thanh chia sẻ thêm.

Đột phá logistics, số hóa, định hình ‘Hub thương mại xanh - số’

Người đứng đầu SATRA cho biết, chiến lược dài hạn của Tổng công ty là định hình một Hub thương mại xanh - số, nơi doanh nghiệp có thể đăng ký sản phẩm, được huấn luyện tiêu chuẩn, kết nối kiểm nghiệm, sử dụng dịch vụ và tiếp cận trực tiếp đối tác quốc tế.

Hub này sẽ vận hành trên nền tảng số, minh bạch dữ liệu, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng, tăng tỷ trọng chốt đơn, đẩy nhanh đổi mới sản phẩm, đưa hàng đạt chuẩn nhanh chóng lên kệ.

Ông Lâm Quốc Thanh nhấn mạnh: ‘Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 15% đến 20% so với năm trước, tập trung vào thủy hải sản, rau củ quả và thực phẩm chế biến. Đồng thời, củng cố thị phần nội địa bằng việc đa dạng hóa sản phẩm, đưa hàng đạt chuẩn xuất khẩu vào hệ thống bán lẻ’. Trong tương lai gần, công ty định hình SATRA Hub - trung tâm thương mại đầu mối kết nối hàng Việt với quốc tế.

SATRA tập trung triển khai ứng dụng công nghệ số trong logistics. Ảnh: SATRA

Để đạt được mục tiêu này, SATRA đang tập trung triển khai ứng dụng công nghệ số trong logistics thông qua phần mềm quản lý chuỗi cung ứng, từ đó mã hoá truy xuất nguồn gốc hàng hoá. Vừa qua, SATRA cũng đã hợp tác chiến lược với FPT giai đoạn 2025 - 2030 để chuyển đổi số toàn diện chuỗi phân phối. Đây là nền tảng để SATRA tăng tính linh hoạt trước biến động chuỗi cung ứng toàn cầu, hiện đại hoá chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu của ‘siêu đô thị’ TP.HCM trong tương lai.

Song song với số hóa, SATRA tập trung đầu tư vào năng lượng tái tạo, cải tiến sản xuất - kinh doanh theo hướng tuần hoàn, xây dựng chuỗi cung ứng xanh.

Cụ thể:

Vận hành Xanh: Các siêu thị xây dựng hệ thống vận hành tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải trong sản xuất, logistics, hướng tới tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Các siêu thị xây dựng hệ thống vận hành tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải trong sản xuất, logistics, hướng tới tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Sản xuất Xanh: Các đơn vị thành viên như VISSAN, COFIDEC, công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền áp dụng công nghệ xử lý nước thải, tái chế phụ phẩm, giảm thiểu phát thải CO₂ và sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải.

Các đơn vị thành viên như VISSAN, COFIDEC, công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền áp dụng công nghệ xử lý nước thải, tái chế phụ phẩm, giảm thiểu phát thải CO₂ và sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải. Chuỗi cung ứng Xanh: Chú trọng tích hợp tiêu chí môi trường vào bộ tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp, khuyến khích đối tác áp dụng bao bì thân thiện sinh thái, thay thế túi nylon bằng túi phân hủy sinh học để xanh hoá toàn bộ hệ thống bán lẻ.

Phát triển kinh tế xanh là sứ mệnh tất yếu của SATRA.

‘SATRA xác định, phát triển kinh tế xanh không chỉ là yêu cầu sống còn mà còn là sứ mệnh tất yếu. Sứ mệnh Xanh của SATRA sẽ tiếp tục được phát huy và nâng tầm ‘chuyển đổi Xanh’ ở ba lĩnh vực chính: Xanh trong quản trị - Xanh sản phẩm - Xanh trong cộng đồng. Đây là sự khẳng định cho cam kết của SATRA đồng hành cùng Chính phủ trong thực thi mục tiêu Net Zero vào năm 2050’, ông Lâm Quốc Thanh khẳng định.