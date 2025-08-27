SATRA khắc sâu sứ mệnh ‘Vì cộng đồng’ trong từng hoạt động

Từ chăm lo đời sống cán bộ nhân viên

Đối với SATRA, sứ mệnh "Vì cộng đồng" không chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, mà còn bắt đầu từ chính việc chăm lo cho sức khỏe và đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên - những người tạo nên sức mạnh nội tại của doanh nghiệp.

Điển hình như những ngày đầu tháng 8, Hội thao "Khỏe để công tác tốt" đã được SATRA tổ chức thành công tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM. Hội thao đã thu hút sự tham gia của hơn 500 vận động viên và cổ động viên, tạo nên một ngày hội đầy sôi động và ý nghĩa để chào mừng nhiều sự kiện trọng đại: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và đặc biệt là 30 năm thành lập Tổng công ty SATRA.

Hội thao "Khỏe để công tác tốt" thu hút sự tham gia của hơn 500 vận động viên và cổ động viên Ảnh: SATRA

Sự kiện đã vượt xa ý nghĩa của một sân chơi thể thao thông thường; mà còn là dịp để toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động SATRA cùng nhau giao lưu, gắn kết, rèn luyện thể chất, và cùng nhau chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước và của chính doanh nghiệp.

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA, hội thao chính là một nền tảng vững chắc để SATRA phát triển bền vững. Hội thao không chỉ tạo cơ hội cho các đơn vị giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, cao thượng và ý chí vươn lên-những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của SATRA. Tinh thần ấy đã được thể hiện rõ qua từng đường bóng, từng bước chạy, khơi dậy nguồn năng lượng tích cực và sự gắn bó giữa các thành viên; từ đó, giúp xây dựng một tập thể vững mạnh, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới.

Chăm lo sức khỏe, đời sống người lao động luôn được lãnh đạo, Công Đoàn Tổng Công ty quan tâm Ảnh: SATRA

Không chỉ sức khỏe, đời sống người lao động SATRA luôn được lãnh đạo, công đoàn Tổng Công ty quan tâm. Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, Công đoàn Tổng công ty đã hỗ trợ hơn 5.500 đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn với số tiền hỗ trợ hơn 2,7 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà "Mái ấm Công đoàn" trị giá 30 triệu đồng và hơn 12.500 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" trị giá hơn 820 triệu đồng…

Đến hỗ trợ cộng đồng, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Ngoài việc chăm lo cho nội bộ, trách nhiệm xã hội của SATRA còn được thể hiện rõ nét qua những hoạt động hướng đến cộng đồng. Mới đây, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, SATRA đã tích cực tham gia chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin". Đây không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là một cơ hội để doanh nghiệp thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ, lòng nhân ái đối với nỗi đau dai dẳng của các nạn nhân.

Với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, nhân viên và người lao động, cùng sự ủng hộ 100 triệu đồng, SATRA đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam là nỗi đau không của riêng ai. Hành động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên, xoa dịu tinh thần vô cùng quý giá. Đó chỉ là một trong nhiều hành động hướng đến cộng đồng mà SATRA đã thực hiện thời gian qua.

SATRA đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam là nỗi đau không của riêng ai Ảnh: SATRA

Hơn thế nữa, nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và thể hiện trách nhiệm của SATRA vì cộng đồng nói chung cũng như trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động, Tổng Công ty cùng các đơn vị thành viên luôn thực hiện công tác chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong tháng vừa qua, SATRA đã tặng các phần quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn người có công tại các phường Bình Tiên; Phường Diên Hồng; Phường Bình Hưng; Phường Khánh Hội; Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM với tổng trị giá 145 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, SATRA cũng mở rộng các hoạt động trách nhiệm xã hội, thể hiện sự đóng góp đa dạng và toàn diện cho cộng đồng. Đó là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt... SATRA cũng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và đóng góp vào các quỹ xã hội khác, thể hiện sự tri ân đối với những thế hệ đi trước và chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Qua hàng loạt các hoạt động từ nội bộ đến cộng đồng, SATRA đã chứng minh rằng trách nhiệm xã hội không phải là một gánh nặng hay một công cụ "đánh bóng", mà là một giá trị cốt lõi, một sứ mệnh được thực thi bằng sự chân thành và trách nhiệm. Bằng cách đặt con người và cộng đồng vào trung tâm của mọi hoạt động, SATRA không chỉ xây dựng được một thương hiệu vững mạnh mà còn tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội.

Sự phát triển của SATRA gắn liền với sự phát triển của cộng đồng. Từng hành động, từng đóng góp đều thể hiện một niềm tin sâu sắc rằng một doanh nghiệp chỉ có thể thực sự lớn mạnh khi biết cách chia sẻ và cống hiến cho những giá trị tốt đẹp của xã hội. "SATRA vì cộng đồng" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là lời cam kết mạnh mẽ cho một hành trình phát triển bền vững và nhân văn. Đây cũng là kim chỉ nam song hành mục tiêu phát triển kinh doanh kể từ khi doanh nghiệp ra đời đến nay.



