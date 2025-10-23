SATRA tăng tốc chuỗi bán lẻ hướng về đích tăng trưởng 2 con số

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng doanh nghiệp còn đối mặt những khó khăn thách thức, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp, chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Ngành bán lẻ trong nước cũng gặp nhiều thách thức trước bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Dù vậy, Ban lãnh đạo Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) vẫn quyết định tiếp tục thực hiện các chiến lược quan trọng để thúc đẩy trụ cột bán lẻ, hoàn thành kế hoạch chương trình "Đẩy mạnh và phát triển chuỗi bán lẻ SATRA giai đoạn 2021-2025", hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số như mức đề ra của Chính phủ cho ngành bán lẻ - dịch vụ tiêu dùng năm 2025.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của SATRA nhằm tăng năng suất và giảm chi phí cho doanh nghiệp Ảnh: SATRA

Siết chặt chi phí, phát triển đa dạng hướng kinh doanh

Giảm thiểu chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả hoạt động là một trong những giải pháp được SATRA quan tâm nhất ở giai đoạn hiện nay. Một số sáng kiến và giải pháp cụ thể đã được thực hiện như thay thế hệ thống trang thiết bị mới (tủ đông, tủ mát) để tiết kiệm điện năng; đầu tư điện năng lượng mặt trời cho các trung tâm thương mại. Đồng thời, hệ thống bán lẻ SATRA cũng hoàn thiện chuỗi logistics theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; đàm phán lại với nhà cung cấp để có giá cạnh tranh nhất…

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2025, SATRA đã triển khai hơn 130 chuyến bán hàng lưu động, kịp thời đưa các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và bình ổn thị trường đến tận tay người dân vùng sâu, vùng xa và công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Nhờ đó, doanh thu bán hàng lưu động tăng trưởng 213% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động này cũng khẳng định vai trò chủ lực của doanh nghiệp trong đảm bảo nguồn cung hàng hóa, bình ổn giá cả và thể hiện rõ trách nhiệm xã hội với cộng đồng, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân.

SATRA đã triển khai nhiều chuyến bán hàng lưu động trong thời gian qua.

Song song, hệ thống bán lẻ SATRA luôn giữ vững vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, đảm bảo cung ứng hàng hóa chất lượng cao, giá cả ưu đãi phục vụ người tiêu dùng thành phố. Hệ thống đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để cung ứng sản phẩm đến tay người dùng với giá hợp lý; Phân phối 128 sản phẩm OCOP của 32 nhà cung cấp với tổng doanh thu trong 9 tháng tăng 145% so với cùng kỳ năm trước.

Đẩy mạnh số hóa và chuỗi liên kết để bứt tốc về đích

Báo cáo từ nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy năm 2025, có nhiều yếu tố cùng thúc đẩy ngành bán lẻ tăng tốc. Đầu tiên là nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định, dự báo GDP năm nay sẽ tăng hơn 8%, thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Điều này đồng nghĩa với việc người dân có khả năng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và thương mại điện tử đã thay đổi thói quen mua sắm của người Việt. Các doanh nghiệp bán lẻ được khuyến nghị nên đẩy mạnh chuyển đổi số; tập trung vào trải nghiệm cho người tiêu dùng; Hướng đến phát triển bền vững khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường như sử dụng bao bì thân thiện môi trường…

Chương trình “Tích xanh trách nhiệm” góp phần phát triển thị trường theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh này, đại diện hệ thống bán lẻ SATRA cho biết, công ty xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều dự án trọng điểm như "Nâng cấp ứng dụng Satra Bonus" nhằm tăng tiện ích và trải nghiệm khách hàng; Đưa vào sử dụng phần mềm "Tự động hóa hóa đơn đầu vào" tích hợp với hệ thống Microsoft Dynamics AX giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Đồng thời, SATRA đã và đang triển khai thử nghiệm hệ thống camera AI tại một số cửa hàng và trung tâm thương mại. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, thể hiện quyết tâm ứng dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa công tác quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Không chỉ tập trung số hóa, SATRA tiếp tục đẩy mạnh chuỗi liên kết trong và ngoài hệ thống. Đó là tăng cường tìm kiếm và mở rộng các kênh bán hàng; Phối hợp với các doanh nghiệp tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm" xây dựng các chương trình kích cầu, quảng bá sản phẩm, góp phần phát triển thị trường theo hướng bền vững.

Đại diện SATRA cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường liên kết chặt chẽ với các đối tác chiến lược, thường xuyên cập nhật nhu cầu thực tế để xây dựng chính sách giá, chiết khấu và danh mục sản phẩm phù hợp. Qua đó, SATRA và các đối tác có thể tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững, bảo đảm lợi ích hài hòa và cùng phát triển.

Với các đơn vị thành viên Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV như Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, VISSAN, COFIDEC..., hệ thống bán lẻ SATRA cũng đã tăng cường kết nối nhằm phát triển nguồn hàng ổn định, đảm bảo chất lượng nâng cao hiệu quả cung ứng. Hơn nữa, việc đẩy mạnh liên kết nội bộ còn góp phần tạo sự gắn kết trong toàn hệ thống, phát huy sức mạnh tập thể để phục vụ thị trường ngày càng tốt hơn.

Các sản phẩm COFIDEC FOODS được bán tại hệ thống bán lẻ SATRA.

Với nhiều hoạt động, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đẩy mạnh doanh thu bán lẻ, đưa chương trình "Đẩy mạnh và phát triển chuỗi bán lẻ SATRA giai đoạn 2021-2025" sớm về đích. "Đây cũng là tiền đề để SATRA khẳng định vị thế là kênh phân phối chủ lực của TP.HCM, đồng hành cùng thành phố và cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3% trong năm nay và tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo", đại diện SATRA khẳng định.