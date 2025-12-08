SATRA tung giỏ quà tết Bính Ngọ 2026: Đa dạng, linh hoạt theo yêu cầu khách hàng

Điểm nhấn năm nay là sự đa dạng sản phẩm, khả năng tùy chỉnh giỏ quà theo yêu cầu và đặc biệt là các túi an sinh phục vụ hàng thiết yếu, góp phần chung tay với các doanh nghiệp, cơ quan, các Hội/Đoàn và người tiêu dùng chuẩn bị một cái tết cổ truyền đủ đầy và tiết kiệm nhất, từ tháng 12.2025 đến tháng 2.2026.

Giỏ quà tết SATRA được thiết kế trang trọng, bắt mắt, có thể đáp ứng đa dạng các nhu cầu cần thiết ẢNH: SATRA

Giỏ quà cho mọi phân khúc

Từ giỏ quà cao cấp với rượu vang, yến sào, trà thượng hạng đến giỏ quà truyền thống gồm mứt tết, cà phê, bánh kẹo... hệ thống bán lẻ SATRA đều có thể đáp ứng đa dạng các nhu cầu biếu tặng của doanh nghiệp, cơ quan và người tiêu dùng phổ thông trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 này. Mức giá các giỏ quà tết của hệ thống bán lẻ SATRA dao động từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng, phù hợp nhiều đối tượng. Đặc biệt, khách hàng có thể tự chọn sản phẩm và yêu cầu đóng gói theo ý thích, tạo nên sự khác biệt chỉ có ở hệ thống bán lẻ SATRA.

Khách hàng tự chọn sản phẩm và yêu cầu đóng gói giỏ quà tết theo ý thích ẢNH: SATRA

Chính sách chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn

Điểm nhấn đặc biệt trong dịp này chính là chính sách chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn nhằm khuyến khích khách hàng là doanh nghiệp, cơ quan và cả người tiêu dùng mua sắm tại hệ thống bán lẻ, theo đó, SATRA áp dụng mức chiết khấu doanh số quy đổi thành phiếu mua hàng SATRA, áp dụng tùy theo từng hạng mức:

Đối với doanh nghiệp: từ 2% cho đơn hàng 30 triệu đồng đến 5% cho đơn hàng từ 200 triệu đồng trở lên.

Đối với cá nhân: từ 2% cho đơn hàng 5 triệu đồng đến 4% cho đơn hàng trên 30 triệu đồng.

(chi tiết vui lòng liên hệ tại các điểm bán)

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ quan, các Hội/Đoàn và người tiêu dùng có thể tiết kiệm chi phí quà tặng mà vẫn đảm bảo chất lượng với hình thức trang trọng, mang không khí xuân đến với mọi người, mọi nhà.

Túi an sinh - Tết đủ đầy cho mọi nhà

Không chỉ kinh doanh, SATRA còn triển khai các túi an sinh với hàng thiết yếu, hàng bình ổn cũng như hàng nhãn riêng SATRA, đồng hành cùng các chương trình, các hoạt động vì cộng đồng, chung tay chuẩn bị một cái tết cổ truyền đầy đủ và ấm cúng cho mọi nhà, mọi gia đình.. Đây là điểm nhấn nhân văn, khẳng định vai trò của SATRA trong việc chăm lo đời sống người dân dịp tết.

SATRA luôn đồng hành cùng các chương trình, các hoạt động vì cộng đồng ẢNH: SATRA

Các mẫu giỏ quà hiện đang được trưng bày tại các đơn vị thuộc hệ thống bán lẻ của SATRA:

Satramart Siêu thị Sài Gòn, 460 đường 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ đặt hàng: anh Huy, 0908.45.07.06

Satramart Siêu thị Phạm Hùng, C6/27 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ đặt hàng: chị Quỳnh (0945.75.71.70) hoặc chị Mỹ Anh (0772.77.21.54)

Satramart Siêu thị Củ Chi, 1239 tỉnh lộ 8, ấp Thạnh An 2, xã Bình Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ đặt hàng: chị Thùy, 0379.053.311 hoặc hotline 0909.62.82.44

Satramart Siêu thị Võ Văn Kiệt, 1466 đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ đặt hàng: anh Tường, 0939.92.92.85 hoặc hotline 0855.299.199

Chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods: https://satrafoods.com.vn chị Thanh Trúc, 0934.10.71.57

Thương xá TAX, số 9-11 đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, TP.HCM. Liên hệ đặt hàng: chị Lê (0919.29.96.06) hoặc chị Linh (0919.29.96.00)

Khách hàng mua với số lượng lớn cũng có thể đặt hàng tại Trung tâm Phân phối SATRA, số điện thoại liên hệ đặt hàng: anh Long 0989.57.92.90

Nhiều chương trình khuyến mại tại hệ thống bán lẻ SATRA

Các tháng trước, trong và sau tết Bính Ngọ 2026, hệ thống bán lẻ Satra cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mại tập trung vào giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, mang đến nhiều sản phẩm có giá hợp lý để người tiêu dùng có điều kiện vui xuân, như nhiều mặt hàng giảm giá lên đến 100% cùng các chương trình mua thêm với giá đặc biệt ưu đãi, mua 1 tặng 1, chương trình quà tặng… đi kèm.

Chương trình khuyến mãi "Tưng bừng mua sắm mùa xuân" từ 2.12 đến 15.12.2025 ẢNH: SATRA

Cụ thể: chương trình hưởng ứng Mùa mua sắm năm - Shopping Season - của Sở Công Thương TP.HCM tổ chức, chương trình "Tri ân vàng - Ngàn ưu đãi" (từ 10.1 đến 25.1.2026), chương trình "Xuân gắn kết - Tết yêu thương" từ 29.1 đến 16.2.2026 (từ 11 đến 29 tháng Chạp), chương trình "Đón xuân sang - Rước tài lộc" từ 18.2 đến 1.3.2026 (từ mùng 2 đến 13 tháng Giêng Bính Ngọ 2026)…