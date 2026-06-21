Sau 12 năm rời Sony, Vaio hiện tồn tại ra sao?

Khi nhắc đến laptop, nhiều người thường nghĩ ngay đến các thương hiệu như Microsoft, Asus, Acer, HP, Dell và Lenovo. Ngoài ra, LG và Samsung cũng được biết đến với các mẫu laptop mạnh mẽ. Nhưng một thương hiệu lớn khác vẫn đang hoạt động mạnh mẽ có thể không còn được nhiều người nhớ đến: Vaio.

Vaio là thương hiệu laptop nổi tiếng một thời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Vaio được Sony ra mắt vào năm 1996, trong bối cảnh thị trường máy tính gia đình đang bùng nổ và internet Dial Up trở nên phổ biến. Tuy nhiên, vào năm 2014, Sony đã quyết định chuyển giao thương hiệu Vaio cho Japan Industrial Partners (JIP) để tập trung vào thị trường smartphone. Mặc dù vậy, Sony vẫn giữ một phần cổ phần nhỏ trong thương hiệu Vaio và quyền sở hữu trí tuệ liên quan, ngay cả khi không còn kinh doanh máy tính.

Kể từ đó, Vaio tiếp tục hoạt động độc lập. Đến năm 2025, JIP đã bán 91,4% cổ phần của Vaio cho một tập đoàn điện tử tiêu dùng có tên Nojima, trong khi Sony vẫn giữ 4,7% cổ phần.

Vaio vẫn âm thầm phát triển trên nhiều thị trường

Dù không còn dưới sự quản lý chính của Sony, nhưng tính đến năm 2023, laptop Vaio vẫn được bán tại Nhật Bản, Mỹ và nhiều quốc gia khác như Argentina, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore. Tại Mỹ, các sản phẩm của Vaio được phân phối bởi Canon USA. Vaio hiện có 5 mẫu máy tính thuộc dòng FS, với các tùy chọn màn hình cảm ứng và không cảm ứng, chạy trên hệ điều hành Windows 11 Home.

Mặc dù không dễ dàng tìm thấy máy tính Vaio tại các cửa hàng Bắc Mỹ, người tiêu dùng vẫn có thể mua trực tiếp qua trang web của Vaio hoặc các trang thương mại điện tử như Amazon và Best Buy.

Ngay cả khi có thể bị xem là "thương hiệu bị lãng quên", Vaio thực sự đã tiên phong trong việc giới thiệu nhiều tính năng mới cho thị trường máy tính, như webcam tích hợp và bàn phím chiclet. Dòng Vaio AR cũng là máy tính đầu tiên tích hợp ổ ghi đĩa Blu-ray, đánh dấu một bước tiến lớn trong công nghệ.

Giờ đây, trong khi Vaio không phải là cái tên đầu tiên mà người tiêu dùng nghĩ đến khi nhắc đến laptop, thương hiệu này vẫn tồn tại và phát triển, đóng góp quan trọng vào sự hình thành của ngành công nghiệp máy tính hiện đại.