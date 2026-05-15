Loạt ảnh AI của Xperia 1 VIII gây tranh cãi

Kiến Văn
15/05/2026 12:47 GMT+7

Sony kỳ vọng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ giúp người dùng chụp đẹp hơn trên Xperia 1 VIII, nhưng phản ứng ban đầu từ giới công nghệ khá tiêu cực.

Là một trong những thương hiệu nổi tiếng với di sản máy ảnh ấn tượng, Sony đã định hình lại khả năng của cảm biến full-frame thông qua dòng sản phẩm Alpha. Với sự chú trọng vào màu sắc và cân bằng trắng, Sony đã thu hút sự tin tưởng từ các nhà quay phim, nhiếp ảnh gia và người dùng công nghệ.

Sony tự 'dìm hàng' Xperia 1 VIII bằng loạt ảnh AI bị chê tơi tả - Ảnh 1.
Sony tự 'dìm hàng' Xperia 1 VIII bằng loạt ảnh AI bị chê tơi tả - Ảnh 2.
Sony tự 'dìm hàng' Xperia 1 VIII bằng loạt ảnh AI bị chê tơi tả - Ảnh 3.

Loạt ảnh so sánh "Origin vs. AI Camera Assistant" được Sony quảng bá cho Xperia 1 VIII

ẢNH: SONY

Tuy nhiên, khi tài khoản chính thức của Sony Xperia đăng tải những bức ảnh so sánh giữa "Origin vs. AI Camera Assistant" nhằm quảng bá cho Xperia 1 VIII, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên. Những bức ảnh được đăng tải đã gây ra nhiều tranh cãi từ cộng đồng.

Ở bức chân dung đầu tiên, tính năng Xperia Intelligence đã làm tăng độ phơi sáng vùng trung gian quá mức, dẫn đến việc mất chi tiết ở vùng sáng trên cỏ và khuôn mặt của chủ thể. Tương tự, bức ảnh có chiếc bình hoa cho thấy độ sắc nét của vùng tối bị giảm, khiến sàn nhà mất đi kết cấu tự nhiên. Bức ảnh chụp bánh sandwich cũng không ngoại lệ, khi AI của Sony đã giảm độ bão hòa màu đỏ và xanh lá cây một cách khó hiểu, tạo ra một tông màu vàng cam gượng ép.

AI của Sony đã làm việc "quá mức cần thiết"

Trên cả ba mẫu ảnh, AI đã tạo ra một sự thay đổi cân bằng trắng không tự nhiên, khiến màu sắc trở nên giống như đã qua xử lý bằng bộ lọc trên Instagram hay Snapchat. Tất cả các bức ảnh đều có vẻ đẹp hơn trước khi chỉnh sửa, nhưng AI Camera Assistant của Sony đã "sửa" chúng theo cách không cần thiết. Điều đáng lưu ý là những bức ảnh này được sử dụng để quảng bá khả năng chụp ảnh của Xperia 1 VIII.

Giới thiệu công nghệ cảm biến xếp chồng của Sony

Được biết, dòng Xperia 1 luôn được Sony hướng đến việc mang lại trải nghiệm chụp ảnh giống như máy ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có vẻ như Xperia Intelligence đang theo đuổi phong cách xử lý ảnh quá mức, với độ bão hòa màu cao. Mặc dù những bức ảnh gốc có màu sắc tự nhiên và dải tương phản tốt, nhưng phiên bản AI lại khiến camera của Xperia trở nên kém hấp dẫn. 

Sony 'làm mới' Xperia 1 sau nhiều năm bị chê bảo thủ

Phiên bản thứ tám của điện thoại Xperia 1 có thể sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác biệt so với các mẫu trước đây.

