Thị trường máy ảnh cao cấp Việt Nam tăng trưởng gần 100%

Khương Nha
15/05/2026 06:11 GMT+7

Sony nhận định Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất trong khu vực khi phân khúc máy ảnh cao cấp (trên 60 triệu đồng) tăng trưởng gần 100% trong năm 2025.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt máy ảnh Alpha 7R thế hệ thứ 6 diễn ra tại TP.HCM hôm 14.5, ông Nakashima Tomohiro, Tổng giám đốc Sony Việt Nam, nhận định: "Việt Nam là một trong những thị trường sáng tạo phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Trong phân khúc máy ảnh cao cấp, tốc độ tăng trưởng của thị trường Việt Nam đạt gần 100%". 

Ông cho biết thêm, Sony đang chiếm hơn 55% thị phần máy ảnh cao cấp (trên 60 triệu đồng) ở Việt Nam. Nghĩa là cứ 10 máy ảnh cao cấp bán ra tại Việt Nam thì có 5 chiếc là của Sony.

Theo đại diện Sony, Việt Nam không chỉ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ mà còn bước vào giai đoạn nâng cấp chất lượng cuộc sống và tiêu dùng cao cấp. Người Việt không còn xem máy ảnh là thiết bị điện tử đơn thuần mà là công cụ phục vụ sáng tạo chuyên nghiệp.

Alpha 7R VI của Sony ra mắt đợt này được giới thiệu hỗ trợ quay video 8K 30p cùng khả năng ghi hình 4K 60p và 4K 120p full-frame không crop. Công nghệ Dual Gain Shooting lần đầu xuất hiện trên dòng máy ảnh Alpha cho phép tối ưu hiệu suất cảm biến, giảm nhiễu mà không làm mất chi tiết vùng tối. 

Điểm thú vị là Sony trang bị cho model mới công nghệ Camera Authenticity Solution, với tiêu chuẩn C2PA cho phép xác minh hình ảnh, video được ghi lại bằng máy ảnh, phân biệt với những nội dung được tạo ra bằng AI.

Sony Việt Nam vừa ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu chính hãng đầu tiên tại Việt Nam và duy nhất ở khu vực Đông Nam Á, đảm bảo thiết bị luôn vận hành ổn định, chính xác và hiệu quả.

