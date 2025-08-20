Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Sony ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu tại Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
20/08/2025 06:39 GMT+7

Sony Việt Nam vừa ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu chính hãng đầu tiên tại Việt Nam và duy nhất ở khu vực Đông Nam Á, đảm bảo thiết bị luôn vận hành ổn định, chính xác và hiệu quả.

Theo đó, Sony Việt Nam vận hành trung tâm duy nhất tại Đông Nam Á chuyên sửa chữa và cung cấp giải pháp chuyên nghiệp cho ống kính máy ảnh Sony. Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc nhập khẩu hoàn toàn cùng công nghệ cân chỉnh hiện đại, đảm bảo mọi thiết bị được tiếp nhận và xử lý theo quy trình chuẩn quốc tế.

Sony ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu tại Việt Nam - Ảnh 1.

Trung tâm bảo hành Sony sở hữu trang thiết bị hiện đại bậc nhất châu Á

Ảnh: Sony

Danh sách địa chỉ các trung tâm sửa chữa của Sony có thể truy cập tại đây.

Dịch vụ cân chỉnh ống kính chính hãng đầu tiên trực tiếp từ Sony Việt Nam

Sony Việt Nam cũng chính thức ra mắt dịch vụ cân chỉnh ống kính, một hạng mục chuyên biệt trong hệ thống sửa chữa chính hãng, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Dịch vụ được vận hành trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, áp dụng quy trình đạt chuẩn quốc tế và do đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện. 

Với giải pháp hiệu chuẩn và điều chỉnh lại hệ thống lấy nét, dịch vụ giúp khắc phục các vấn đề sai lệch quang học, đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác và đạt hiệu suất tối ưu, tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe của Sony.

Dịch vụ cân chỉnh ống kính mang đến nhiều lợi ích vượt trội dành cho người dùng chuyên nghiệp:

  • Duy trì hiệu suất ổn định: Các thiết bị cân chỉnh công nghệ cao của Sony giúp đảm bảo thiết bị của khách hàng luôn hoạt động ổn định và đạt hiệu suất tối ưu.
  • Tối ưu chất lượng hình ảnh: Công nghệ hiện đại cho phép xác định chính xác các độ lệch quang học, tối ưu chất lượng hình ảnh và giúp ống kính luôn đạt chuẩn chất lượng cao nhất.
  • Khả năng lấy nét như mới: Ống kính được hiệu chỉnh để duy trì khả năng lấy nét chính xác như ban đầu, mang lại sự tự tin cho nhiếp ảnh gia trong từng bức ảnh.
  • Kéo dài tuổi thọ thiết bị: Dịch vụ giúp cập nhật phần mềm và phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn như bụi trong ống kính, mốc ẩm hay các rủi ro hư hỏng của linh kiện như motor, sensor và hệ thống zoom trượt. Nhờ vậy, thiết bị sẽ được bảo dưỡng toàn diện, kéo dài tuổi thọ và giữ được giá trị sử dụng lâu dài.

Với cấu tạo tinh xảo và giá trị cao, ống kính máy ảnh - cũng như đồng hồ cao cấp hay xe hơi, cần được bảo trì và chăm sóc định kỳ để luôn hoạt động ổn định và đạt hiệu suất tối đa. Sony khuyến nghị khách hàng nên kiểm tra, cân chỉnh ống kính sau mỗi 6 - 12 tháng sử dụng.

