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    Sau 2 ca tử vong do não mô cầu, Cà Mau chưa ghi nhận ca mới

    Gia Bách
    Gia Bách
    Sau hơn 10 ngày theo dõi sức khỏe, 87 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân tử vong do não mô cầu tại Cà Mau không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Ngành y tế tỉnh này cũng chưa ghi nhận ca mắc mới liên quan.

    Ngày 9.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn tất việc theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc với 2 bệnh nhân tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc vào cuối tháng 10.2026.

    Theo CDC Cà Mau, trường hợp đầu tiên ở ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc, khởi phát bệnh ngày 20.10 với triệu chứng ớn lạnh, ho, sau đó xuất hiện các mảng xuất huyết trên da.

    Cà Mau ngưng theo dõi 87 người tiếp xúc 2 ca tử vong do não mô cầu - Ảnh 1.

    Sau 2 ca tử vong do não mô cầu, đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM đã đến làm việc với Sở Y tế Cà Mau

    ẢNH: CTV

    Sáng 22.10, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa Cà Mau, được xét nghiệm xác định mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Ngày 23.10, bệnh diễn tiến nặng, gia đình xin đưa về nhà. Bệnh nhân tử vong lúc 19 giờ 10 cùng ngày. Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận 37 người tiếp xúc với bệnh nhân.

    Trường hợp thứ hai ở ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc, khởi phát bệnh tối 26.10. Ngày 27.10, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời trong tình trạng sốc nhiễm trùng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau điều trị.

    Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nặng, gây suy đa cơ quan và bệnh nhân tử vong lúc 8 giờ 20 ngày 28.10. Ngành y tế ghi nhận 50 người tiếp xúc với trường hợp này.

    Theo CDC Cà Mau, những người tiếp xúc và có liên quan đến 2 ca bệnh được theo dõi sức khỏe hơn 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Trong thời gian này, không ghi nhận trường hợp nào xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do não mô cầu.

    Đến cuối ngày 8.11, CDC Cà Mau chưa ghi nhận thêm ca mắc mới liên quan đến 2 trường hợp viêm não mô cầu nói trên. Ngành y tế cũng đã hoàn tất việc theo dõi những người tiếp xúc với các ca bệnh theo quy định.

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