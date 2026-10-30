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    Hai phụ nữ tử vong do viêm não mô cầu, Cà Mau truy tìm nguồn lây

    Gia Bách
    Gia Bách

    Hai phụ nữ ở xã Sông Đốc (Cà Mau) tử vong do viêm não mô cầu chỉ cách nhau 5 ngày. Cả hai nhiễm vi khuẩn nhóm B, ngành y tế chưa xác định được nguồn lây và mối liên quan dịch tễ.

    Ngày 30.10, ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau, cho biết tỉnh vừa ghi 2 ca tử vong do viêm não mô cầu.

    Theo ông Khóa, ngành y tế đang tiếp tục điều tra nguồn lây, xác minh mối liên quan dịch tễ giữa 2 trường hợp tại Sông Đốc nhưng đến nay chưa xác định được.

    2 phụ nữ tử vong do viêm não mô cầu Cà Mau truy tìm nguồn lây - Ảnh 1.

    Đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM làm việc với Sở Y tế Cà Mau

    ẢNH: CTV

    Hai ca viêm não mô cầu tử vong cách nhau 5 ngày

    Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi, ở ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc). Ngày 20.10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ớn lạnh, ho, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Tối hôm sau, người này yếu 2 chân, xuất hiện nhiều mảng xuất huyết trên cơ thể.

    Sáng 22.10, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, được theo dõi, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Đến trưa 23.10, bệnh diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, gia đình xin đưa về nhà. Bệnh nhân tử vong lúc 19 giờ 10 cùng ngày.

    2 phụ nữ tử vong do viêm não mô cầu Cà Mau truy tìm nguồn lây - Ảnh 2.

    Ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau, thông tin ngành y tế sẽ tiếp tục giám sát sức khỏe người tiếp xúc trong 10 ngày, kể cả những trường hợp đã uống kháng sinh dự phòng

    ẢNH: CTV

    Trường hợp thứ 2 là nữ bệnh nhân N.D.M (33 tuổi, ở ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc). Tối 26.10, bệnh nhân đau họng, sốt, mệt, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Ngày hôm sau, người này đau bụng, tiêu lỏng, khó thở và xuất hiện nhiều mảng bầm tím khắp cơ thể.

    Chiều 27.10, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời trong tình trạng sốc nhiễm trùng, huyết áp tụt, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhân tử vong lúc 8 giờ 20 ngày 28.10.

    Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM xác định 2 bệnh nhân trên dương tính với vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) nhóm B.

    Theo điều tra dịch tễ, cả hai chưa tiêm vắc xin phòng bệnh, không đi khỏi địa phương trong 2 tuần trước khi khởi phát triệu chứng. Nhà 2 bệnh nhân cách nhau khoảng 7 km, song chưa phát hiện mối liên quan dịch tễ.

    Rà soát người dự đám giỗ, giám sát nguy cơ lây lan

    Khoảng 6 ngày trước khi phát bệnh, bệnh nhân N.D.M từng dự đám giỗ gần nhà, tiếp xúc gần với khoảng 10 người trong lúc ăn uống.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau đang tiếp tục rà soát danh sách người dự đám giỗ, đối chiếu với những trường hợp đã xác định có tiếp xúc với bệnh nhân để tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.

    Đến nay, ngành y tế đã lập danh sách 37 người tiếp xúc liên quan ca Đ.K.N và 50 người liên quan ca N.D.M Những người này đã được uống kháng sinh Azithromycin dự phòng liều duy nhất.

    2 phụ nữ tử vong do viêm não mô cầu Cà Mau truy tìm nguồn lây - Ảnh 3.

    Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết vi khuẩn não mô cầu thường cư trú ở vùng hầu họng, khoảng 10 - 15% dân số có thể mang vi khuẩn

    ẢNH: CTV

    Trong nhóm tiếp xúc với bệnh nhân Đ.K.N có 3 học sinh. Các em được hướng dẫn nghỉ học, tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

    Ngành y tế tiếp tục giám sát sức khỏe người tiếp xúc trong 10 ngày, kể cả những trường hợp đã uống kháng sinh dự phòng; đồng thời tăng cường phát hiện sớm ca nghi mắc tại trường học.

    Sáng 30.10, Sở Y tế Cà Mau làm việc với đoàn công tác Viện Pasteur TP.HCM và các cơ sở y tế để trao đổi về công tác phát hiện, điều trị, kiểm soát bệnh do não mô cầu.

    Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết vi khuẩn não mô cầu thường cư trú ở vùng hầu họng, khoảng 10 - 15% dân số có thể mang vi khuẩn. Đáng lưu ý, người mang vi khuẩn không có triệu chứng hoặc chỉ biểu hiện nhẹ vẫn có thể lây bệnh cho người khác.

    Theo ông Thượng, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và người sống trong môi trường tập trung đông người là những nhóm có nguy cơ mắc bệnh.

    Ông Thượng nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay là tăng cường giám sát, phát hiện và điều trị sớm để giảm di chứng, tỷ lệ tử vong; đồng thời điều tra người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị viêm não mô cầu, triển khai kháng sinh dự phòng kịp thời nhằm hạn chế bệnh lây lan trong cộng đồng.

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