Hai phụ nữ tử vong do viêm não mô cầu, Cà Mau truy tìm nguồn lây

Ngày 30.10, ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau, cho biết tỉnh vừa ghi 2 ca tử vong do viêm não mô cầu.

Theo ông Khóa, ngành y tế đang tiếp tục điều tra nguồn lây, xác minh mối liên quan dịch tễ giữa 2 trường hợp tại Sông Đốc nhưng đến nay chưa xác định được.

Đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM làm việc với Sở Y tế Cà Mau ẢNH: CTV

Hai ca viêm não mô cầu tử vong cách nhau 5 ngày

Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi, ở ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc). Ngày 20.10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ớn lạnh, ho, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Tối hôm sau, người này yếu 2 chân, xuất hiện nhiều mảng xuất huyết trên cơ thể.

Sáng 22.10, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, được theo dõi, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Đến trưa 23.10, bệnh diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, gia đình xin đưa về nhà. Bệnh nhân tử vong lúc 19 giờ 10 cùng ngày.

Ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau, thông tin ngành y tế sẽ tiếp tục giám sát sức khỏe người tiếp xúc trong 10 ngày, kể cả những trường hợp đã uống kháng sinh dự phòng ẢNH: CTV

Trường hợp thứ 2 là nữ bệnh nhân N.D.M (33 tuổi, ở ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc). Tối 26.10, bệnh nhân đau họng, sốt, mệt, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Ngày hôm sau, người này đau bụng, tiêu lỏng, khó thở và xuất hiện nhiều mảng bầm tím khắp cơ thể.

Chiều 27.10, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời trong tình trạng sốc nhiễm trùng, huyết áp tụt, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhân tử vong lúc 8 giờ 20 ngày 28.10.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM xác định 2 bệnh nhân trên dương tính với vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) nhóm B.

Theo điều tra dịch tễ, cả hai chưa tiêm vắc xin phòng bệnh, không đi khỏi địa phương trong 2 tuần trước khi khởi phát triệu chứng. Nhà 2 bệnh nhân cách nhau khoảng 7 km, song chưa phát hiện mối liên quan dịch tễ.

Rà soát người dự đám giỗ, giám sát nguy cơ lây lan

Khoảng 6 ngày trước khi phát bệnh, bệnh nhân N.D.M từng dự đám giỗ gần nhà, tiếp xúc gần với khoảng 10 người trong lúc ăn uống.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau đang tiếp tục rà soát danh sách người dự đám giỗ, đối chiếu với những trường hợp đã xác định có tiếp xúc với bệnh nhân để tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.

Đến nay, ngành y tế đã lập danh sách 37 người tiếp xúc liên quan ca Đ.K.N và 50 người liên quan ca N.D.M Những người này đã được uống kháng sinh Azithromycin dự phòng liều duy nhất.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết vi khuẩn não mô cầu thường cư trú ở vùng hầu họng, khoảng 10 - 15% dân số có thể mang vi khuẩn ẢNH: CTV

Trong nhóm tiếp xúc với bệnh nhân Đ.K.N có 3 học sinh. Các em được hướng dẫn nghỉ học, tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Ngành y tế tiếp tục giám sát sức khỏe người tiếp xúc trong 10 ngày, kể cả những trường hợp đã uống kháng sinh dự phòng; đồng thời tăng cường phát hiện sớm ca nghi mắc tại trường học.