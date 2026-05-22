Sau 25 năm kết hôn, cuộc sống Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm giờ ra sao?

Bên cạnh sự nghiệp ổn định, cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm với nam diễn viên Trương Trí Lâm và sự trưởng thành của con trai Trương Mộ Đồng được xem là điều khiến Viên Vịnh Nghi cảm thấy viên mãn nhất ở thời điểm hiện tại, Sohu đưa tin ngày 21.5.

Viên Vịnh Nghi mới đây gây chú ý khi tái xuất TVB sau 16 năm vắng bóng với bộ phim Mô phỏng nhân sinh đóng chung với Giang Mỹ Nghi, La Tử Dật Ảnh: Chụp màn hình phim Mô phỏng nhân sinh

25 năm vẫn bền chặt giữa showbiz nhiều biến động

Là nữ diễn viên từng hai lần giành giải Kim Tượng, Viên Vịnh Nghi chưa bao giờ hoàn toàn rời khỏi sự chú ý của truyền thông. Sau 16 năm, cô vừa trở lại TVB với dự án phim mới mang tên Mô phỏng nhân sinh, phát sóng từ ngày 13.5. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Ôn Mẫn, người đứng đầu một tổ chức gián điệp thương mại bí ẩn. Vai diễn đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của cô trên màn ảnh nhỏ sau nhiều năm.

Nhắc đến cuộc sống của Viên Vịnh Nghi, nhiều người không thể bỏ qua cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập niên với Trương Trí Lâm. Hai người quen nhau năm 1992 trên phim trường Biên thành lãng tử. Khi ấy, Viên Vịnh Nghi đã là ảnh hậu nổi tiếng còn Trương Trí Lâm mới chỉ là ca sĩ trẻ bước chân vào làng giải trí. Mối quan hệ của cả hai từng vấp phải không ít lời bàn tán. Thậm chí, có người cho rằng Trương Trí Lâm đang dựa vào danh tiếng của bạn gái để nổi tiếng. Tuy nhiên, Viên Vịnh Nghi vẫn quyết định gắn bó với nam diễn viên.

Sau 25 năm kết hôn, cả hai vẫn giữ được sự gắn bó và hạnh phúc trong cuộc sống Ảnh Chụp màn hình show Chuyến du lịch lãng mạn của vợ

Sau 10 năm hẹn hò kín tiếng, hai người đăng ký kết hôn tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2001. Hôn lễ của họ diễn ra đơn giản, không váy cưới, không tiệc cưới lớn. Chiếc nhẫn cưới thậm chí còn được đặt trong hộp đựng bông tai.

Suốt 25 năm bên nhau, cặp đôi được xem là hình mẫu hôn nhân bền vững của showbiz Hồng Kông. Nếu Viên Vịnh Nghi nổi tiếng nóng tính thì Trương Trí Lâm lại được nhận xét điềm đạm, luôn nhường nhịn vợ trong những cuộc tranh cãi. Viên Vịnh Nghi vốn nổi tiếng yêu thích hàng hiệu, đặc biệt là túi xách. Dù thường xuyên trêu vợ "mua sắm đến mức sắp phá sản", Trương Trí Lâm vẫn thoải mái chiều theo sở thích của cô.

Điều khiến công chúng yêu mến cặp đôi không nằm ở những màn thể hiện tình cảm phô trương mà là sự gắn bó trong cuộc sống thường ngày. Cả hai thường để mặt mộc đi dạo phố, ăn uống bình dân và thoải mái trêu chọc nhau trước công chúng.

Trong một chương trình, khi được hỏi sẽ làm gì nếu cuộc đời chỉ còn 24 giờ, Trương Trí Lâm đáp chỉ lo lắng rằng vợ mình có đủ tiền để sống tốt sau này hay không: "Nếu cô ấy ổn, tôi có thể yên tâm rồi", câu trả lời của nam diễn viên khiến nhiều khán giả xúc động vì sự chân thành.

Nói không với "dao kéo", ở tuổi U.60, Viên Vịnh Nghi vẫn toát lên vẻ xinh đẹp thanh lịch Ảnh Chụp màn hình phim Mô phỏng nhân sinh

Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm hiện được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất của showbiz Hồng Kông. Tháng 2.2026, nữ diễn viên đăng tải video kỷ niệm 25 năm ngày cưới kèm dòng chia sẻ: "25 năm, vẫn là dáng vẻ của tuổi trẻ".

Bên cạnh cuộc hôn nhân hạnh phúc, con trai của hai nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trương Mộ Đồng, năm nay 20 tuổi, sở hữu chiều cao khoảng 1,85m cùng ngoại hình nổi bật. Khác với nhiều con nhà nghệ sĩ sớm bước chân vào showbiz, Trương Mộ Đồng có cuộc sống khá kín tiếng. Cậu sử dụng thành thạo tiếng Anh, biết chơi guitar và làm nhạc. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2025, Trương Mộ Đồng từng thực tập trong ê kíp chương trình Singer 2025 trước khi sang Anh du học.

Viên Vịnh Nghi từng chia sẻ cô khá nghiêm khắc với con trai khi cậu còn nhỏ, điều này từng khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng. Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, nữ diễn viên dần học cách lắng nghe và tôn trọng con hơn. Hiện tại, cả hai được cho là có mối quan hệ thân thiết như bạn bè. Theo Viên Vịnh Nghi, điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất không phải hào quang showbiz mà là nhìn thấy con trai trưởng thành và sống có trách nhiệm với cuộc đời mình.