Sau 3 năm diva Coco Lee qua đời, nhiều tình tiết mới được công bố

Ngày 25.6, Sohu đưa tin người thi hành di chúc của Coco Lee, bà Wang Fang Chi Frances, đã nộp đơn lên tòa án, chính thức khởi kiện 3 nhân viên y tế có liên quan đến quá trình điều trị và cấp cứu cho nữ ca sĩ trước khi cô qua đời.

Coco Lee tử vong do sơ suất của nhân viên y tế?

Theo người thi hành di chúc, sự ra đi của Coco Lee không phải do mất máu ngoài cơ thể như một số thông tin từng đề cập, mà có thể liên quan đến sự tắc trách của 1 bác sĩ tâm thần và 2 nhân viên cứu hộ.

Gần 3 năm sau khi Coco Lee qua đời, vụ việc liên quan đến quá trình điều trị và cấp cứu nữ ca sĩ bất ngờ có diễn biến mới Ảnh: Reuters

Tài liệu do phía nguyên đơn trình lên tòa án cho thấy, đơn kiện đã tái hiện một số chi tiết trong quá trình cứu chữa Coco Lee trước khi qua đời. Phía nguyên đơn cáo buộc các nhân viên y tế có dấu hiệu sơ suất, đồng thời cho rằng quá trình chẩn đoán và xử trí y tế khi đó không phù hợp.

Người thi hành di chúc của Coco Lee đang chuẩn bị yêu cầu bồi thường đối với các bên liên quan. Theo thông tin được công bố, vụ án dự kiến mở phiên tòa vào ngày 7.12.2026. Trong đơn kiện, phía nguyên đơn cho rằng bác sĩ tâm thần từng điều trị cho Coco Lee có dấu hiệu cung cấp dịch vụ y tế một cách sơ suất trong thời gian nữ ca sĩ thăm khám. Hai nhân viên cứu hộ bị cáo buộc có sai sót trong quá trình đưa Coco Lee đến bệnh viện.

Các bị đơn trong vụ kiện bao gồm bác sĩ tâm thần Vương Dĩnh San, hai nhân viên cứu hộ Lao Tai Fung và Lo Hou On, cùng Sở Cứu hỏa Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông. Những chi tiết mới liên quan đến quá trình Coco Lee qua đời khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Theo nội dung được tiết lộ, dù các chi tiết trong đơn kiện hiện chưa thể công khai đầy đủ, vụ kiện tập trung vào hai nhóm cáo buộc chính.

Về điểm cáo buộc đầu tiên, Coco Lee từng được xác nhận mắc chứng trầm cảm và đang tích cực điều trị. Thời điểm đó, nữ ca sĩ được cho là có mối quan hệ căng thẳng với hai chị gái trong gia đình, trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Khi đó, cô được cho là đã lựa chọn hành động cực đoan do ảnh hưởng của trầm cảm. Sau khi sự việc xảy ra, Coco Lee đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, người thi hành di chúc cho rằng trong khoảng thời gian từ tháng 8.2022 đến tháng 6.2023, bác sĩ tâm thần phụ trách điều trị cho Coco Lee đã có những xử trí chưa phù hợp, khiến tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng hơn.

Coco Lee từng là một trong những diva gốc Hoa nổi tiếng nhất châu Á, sở hữu sự nghiệp âm nhạc rực rỡ trước khi qua đời Ảnh: Reuters

Trong giai đoạn này, Coco Lee vẫn quay video gửi tới mọi người, cho thấy cô là một "chiến binh" mạnh mẽ. Điều đó được phía người thi hành di chúc xem là dấu hiệu cho thấy nữ ca sĩ khi ấy vẫn giữ thái độ lạc quan, dù đôi lúc chịu ảnh hưởng bởi trạng thái tinh thần sa sút. Vì vậy, phía nguyên đơn cho rằng một phần nguyên nhân trong bi kịch này có liên quan đến quá trình điều trị tâm thần.

Điểm cáo buộc thứ hai được xem là liên quan trực tiếp hơn đến nguyên nhân ra đi của Coco Lee. Người thi hành di chúc cho rằng quá trình cấp cứu đã xảy ra sai sót. Theo cáo buộc, trong lúc được đưa đến bệnh viện, việc xe cứu thương xóc nảy đã khiến Coco Lee nôn ói. Chất nôn bị cho là đã làm tắc nghẽn khí quản, khiến não thiếu oxy và dẫn đến chết não. Vì vậy, phía nguyên đơn không đồng tình với nhận định cho rằng Coco Lee qua đời do mất máu quá nhiều vì ngoại thương.

Có thể hình dung, trong quá trình chuyển đến bệnh viện cấp cứu, Coco Lee ở trạng thái mất ý thức. Theo lẽ thông thường, khi bệnh nhân nằm trên xe cứu thương, nhân viên y tế đi cùng cần theo dõi sát tình trạng cơ thể của người bệnh. Nếu bệnh nhân nôn ói, việc phát hiện và xử trí kịp thời là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, cáo buộc cho rằng chất nôn làm tắc đường thở, gây thiếu oxy não và dẫn đến chết não được xem là tình tiết nghiêm trọng, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Thực tế, từ trước đó, người bạn thân lâu năm của Coco Lee là nữ ca sĩ Chân Ni từng công khai bày tỏ nghi vấn về sự ra đi của cô. Hiện tại, hai chị gái của Coco Lee cùng người thi hành di chúc đang tiếp tục theo đuổi vụ việc, với mong muốn làm rõ sự thật phía sau cái chết của diva. Họ hy vọng phiên tòa vào ngày 7.12 sẽ mang lại một kết quả công bằng và minh bạch.