Sau 4 năm mua nhà, khách hàng nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng cọc

Đơn phương chấm dứt

Trong thông báo gửi đến khách hàng, bà Phạm Thị Minh Kha, Giám đốc Công ty AHC Minh Sơn, thừa nhận đơn vị này chỉ là nhà phát triển độc quyền dự án Haus Belo.

Theo đó, Haus Belo là một phần của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở do Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Minh Sơn (nay là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Minh Sơn) làm chủ đầu tư, Công ty AHC Minh Sơn là đơn vị phát triển độc quyền.

Thông báo nêu rõ, tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chưa hoàn thành thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào để đưa dự án Haus Belo vào khởi công theo cam kết với AHC Minh Sơn. Ngoài các lý do khách quan như chính sách, thủ tục pháp lý và vướng mắc chung của thị trường bất động sản thì sự không hợp tác của chủ đầu tư là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến dự án chậm trễ.

Dự án vẫn là bãi đất hoang ĐÌNH SƠN

Dựa trên cơ sở các thỏa thuận, hợp đồng có tính ràng buộc pháp lý giữa AHC Minh Sơn và chủ đầu tư, AHC Minh Sơn đã nhiều lần, bằng nhiều hình thức và biện pháp, yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Minh Sơn nghiêm túc, nhanh chóng và dứt khoát thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để sớm đưa dự án vào phát triển theo đúng cam kết của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Minh Sơn vẫn không thực hiện các cam kết của mình dẫn đến tiến độ dự án nhiều lần bị trì hoãn và cho đến nay vẫn chưa thể khởi công xây dựng. Đồng thời, việc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Minh Sơn không thực hiện thủ tục pháp lý dự án đã vi phạm nghiêm trọng cam kết của chủ đầu tư đối với AHC Minh Sơn và kéo theo việc AHC Minh Sơn chưa thể trao quyền mua căn hộ thuộc dự án cho khách hàng.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, AHC Minh Sơn phải thông báo chấm dứt thỏa thuận thực hiện giao dịch kể từ 31.3.2023.

AHC Minh Sơn khẳng định, mọi quyền lợi, lợi ích của khách hàng phát sinh từ việc chấm dứt thỏa thuận thực hiện giao dịch sẽ được tiến hành đầy đủ. Trả lại toàn bộ các khoản tiền mà khách hàng đã thanh toán kèm tiền lãi phát sinh (nếu có) theo quy định của thỏa thuận thực hiện giao dịch dự án Haus Belo.

Dấu hiệu lừa dối khách hàng

Chị Thu Phương, khách hàng mua căn hộ tại dự án này cho biết, cuối tháng 3.2023, chị cùng những khách hàng mua căn hộ dự án Haus Belo nhận được thông báo của Công ty TNHH AHC Minh Sơn về việc chấm dứt toàn bộ thỏa thuận đặt cọc với khách hàng sau hơn 4 năm dự án không triển khai.

Cuối năm 2018, Công ty TNHH AHC Minh Sơn đã tổ chức mở bán dự án nhà ở thương mại Haus Belo. Tại thời điểm đó, toàn bộ 888 căn hộ đã được khách hàng đặt mua bằng hình thức hợp đồng cọc. Khi đó, khách hàng đóng 10% giá trị căn hộ. Thế nhưng sau khi mở bán đến nay dự án bất động, "trùm mền" và chủ đầu tư viện dẫn nhiều lý do khiến dự án không thể được xây dựng.

Chị Thu Phương cho rằng, đã hơn 4 năm qua, hàng trăm khách hàng vẫn chờ đợi Công ty AHC Minh Sơn hoàn thành thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng dự án. Khách hàng mong muốn nhận nhà để an cư chứ không phải nhận lại tiền. Việc Công ty AHC Minh Sơn đơn phương phát hành thông báo chấm dứt toàn bộ thỏa thuận đặt cọc với cư dân sau 4 năm với lý do chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Minh Sơn (một công ty không xuất hiện trong các thỏa thuận đặt cọc và khách hàng cũng không hề biết đến công ty này trong suốt hơn 4 năm qua) không hoàn thành thủ tục pháp lý là rất vô trách nhiệm, vô lý và xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi với khách hàng.

Khách hàng tố chủ đầu tư lừa đảo ĐÌNH SƠN

Được biết, dự án căn hộ Haus Belo trước đó là dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Minh Sơn làm chủ đầu tư, được nhà nước phê duyệt vào năm 2018. Đến nay vẫn là dự án nhà ở xã hội nhưng tại thời điểm cuối năm 2018, Công ty AHC Minh Sơn lại bán nhà ở thương mại và thu tiền từ khách hàng.

Từ khi mở bán vào cuối năm 2018 đến nay, dự án vẫn là bãi đất hoang do chủ đầu tư không thể "chạy" pháp lý để chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại. Tuy nhiên, khi thông báo đến khách hàng lý do dự án "đắp chiếu", chủ đầu tư đổ lỗi do xin phê duyệt phòng cháy chữa cháy.

Trong khi đó, nhiều khách hàng cho rằng, Công ty AHC Minh Sơn có dấu hiệu lừa dối khách hàng để chiếm dụng vốn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Bởi, Công ty AHC Minh Sơn không phải chủ đầu tư dự án, chỉ là đơn vị phát triển dự án nhưng lại mở bán, ký thỏa thuận đặt cọc. Đồng thời cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn về tình trạng pháp lý dự án cũng như tiến độ dự án để nhận tiền đặt cọc của khách hàng. Hiện nay, các khách hàng đang tập hợp để làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền lợi.