Sau 5 năm vắng bóng, Triệu Vy nói gì về tin đồn tái xuất?

Tối 20.10, Triệu Vy xuất hiện tại show tóc do nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Kim Robinson tổ chức ở Singapore. Theo HK01, nữ diễn viên tham dự sự kiện để ủng hộ người bạn lâu năm, đồng thời cùng Kim Robinson và diễn viên Singapore Lý Nam Tinh giao lưu với truyền thông.

Đây là lần xuất hiện tại một sự kiện công khai đáng chú ý của Triệu Vy sau nhiều năm vắng bóng. Hình ảnh nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông Hoa ngữ, đặc biệt trong bối cảnh khán giả vẫn chờ đợi thông tin về khả năng cô trở lại hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ về kế hoạch tái xuất, Triệu Vy cho biết cô đang viết kịch bản và thử nghiệm sáng tạo các tác phẩm phim ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng bạn bè. Nữ diễn viên cho biết bắt đầu chú ý đến phim ngắn ứng dụng AI sau khi phát hiện mẹ mình, ngoài 70 tuổi, cũng theo dõi thể loại này và nhận xét nội dung hấp dẫn. Triệu Vy sau đó tìm hiểu thêm các phim thuộc thể loại huyền ảo, võ thuật. Cô nhận định công nghệ AI có thể tạo ra những bối cảnh khó thực hiện bằng phương pháp quay phim truyền thống khi nguồn kinh phí hạn chế.

Khi được hỏi có nhớ những ngày đóng phim hay không, nữ diễn viên bật cười, cho biết bản thân thấy bình thường và hài hước gợi ý khán giả xem lại các tác phẩm cũ. Chia sẻ này khiến một số khán giả nhận định rằng Triệu Vy chưa có ý định trở lại màn ảnh với vai trò diễn viên trong thời điểm hiện tại.

Triệu Vy tham dự lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 36 tại Hồng Kông Ảnh: AP

Nhan sắc Triệu Vy gây chú ý sau nhiều năm

Theo HK01, Triệu Vy xuất hiện với mái tóc ngang vai nhuộm nâu vàng, để mái bằng, diện áo sơ mi kẻ tối màu phối chân váy trắng và vòng cổ ngọc trai. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ, giữ phong cách đơn giản, thanh lịch. Cô liên tục mỉm cười, vẫy tay chào những người có mặt tại sự kiện.

HK01 nhận xét diện mạo của Triệu Vy vẫn nổi bật sau thời gian dài ít xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, On.cc ghi nhận một số cư dân mạng khen cô có gương mặt tự nhiên, diện mạo hiện tại vẫn giữ được nét riêng. Những hình ảnh và video tại sự kiện được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận về ngoại hình của nữ diễn viên ở tuổi 50.

Sự xuất hiện của Triệu Vy cũng nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Theo HK01, nhiều người có mặt tại sự kiện đã reo gọi tên cô, trong đó có tiếng hô “Triệu Vy, Singapore yêu bạn”. Ngoài ra, một số fan từ Trung Quốc và Nội Mông đến địa điểm tổ chức, giơ bảng và hát để thể hiện sự ủng hộ.

Triệu Vy cho biết cô nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc trong số những người hâm mộ đến gặp mình. Nữ diễn viên bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của những người đã theo dõi cô trong thời gian dài.

Tại buổi phỏng vấn sau sự kiện, Triệu Vy cho biết cuộc sống hiện tại khá vui vẻ. Cô dành thời gian du lịch, học nấu ăn và khám phá những địa điểm trước đây chưa có điều kiện trải nghiệm sâu hơn. Nữ diễn viên cho rằng mỗi giai đoạn đều có những điều đáng tận hưởng, bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn.

Những chia sẻ tại Singapore cho thấy cô đang tập trung vào công việc sáng tạo phía sau máy quay, đồng thời thử nghiệm công nghệ mới trong lĩnh vực phim ảnh. Triệu Vy nổi tiếng khắp châu Á với vai Tiểu Yến Tử trong loạt phim Hoàn Châu cách cách. Từ năm 2021, cô gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí công khai tại Trung Quốc. Sự xuất hiện lần này vì thế thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ Triệu Vy.