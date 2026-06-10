Chồng cũ Triệu Vy bị xét xử vì vay nợ chơi cờ bạc

Áp lực nợ nần bủa vây chồng cũ Triệu Vy

Theo thông tin được công bố, doanh nhân Huỳnh Hữu Long đang vướng vào một vụ kiện liên quan đến khoản nợ được cho là phát sinh từ khoảng 10 năm trước.

Nữ doanh nhân Hồng Kông Thái Nhất Phượng cho biết Huỳnh Hữu Long đã vay 60 triệu đô la Úc (hơn 1.100 tỉ đồng) từ tập đoàn Sun City Group để tham gia đánh bạc tại Úc. Với vai trò là người bảo lãnh cho khoản vay này, bà Thái Nhất Phượng cho rằng theo thỏa thuận, mình được hưởng khoản hoa hồng lên tới 100 triệu đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, đến nay Huỳnh Hữu Long vẫn chưa hoàn trả số tiền đã vay.

Tại tòa, phía luật sư của Huỳnh Hữu Long lập luận rằng khoản vay được thực hiện trực tiếp giữa thân chủ của mình và Sun City Group, do đó chỉ bên cho vay mới có quyền yêu cầu hoàn trả. Đội ngũ pháp lý cũng cho rằng Thái Nhất Phượng không phải là chủ nợ thực sự trong vụ việc. Đáp lại, bà Thái khẳng định trước khi khoản vay được giải ngân, bà, Huỳnh Hữu Long và Alvin Chau - cựu Chủ tịch Sun City Group, đã đạt được thỏa thuận thông qua một cuộc gọi video nhưng cuối cùng Huỳnh Hữu Long lại "nuốt lời".

Những tranh chấp pháp lý mới tiếp tục làm gia tăng áp lực tài chính đối với chồng cũ Triệu Vy ẢNH: AP

Trong diễn biến mới nhất, tòa án đã bác bỏ đề nghị tham gia phiên xét xử từ xa của Huỳnh Hữu Long. Phía luật sư cho biết doanh nhân này hiện đang ở Pháp và gặp vấn đề về tim mạch nên không thể di chuyển đường dài. Tuy nhiên, thẩm phán nhận định các tài liệu y tế được cung cấp chưa đủ cơ sở để chứng minh tình trạng sức khỏe và yêu cầu ông phải trực tiếp có mặt tại phiên tòa tiếp theo.

Một chi tiết khác cũng thu hút sự quan tâm từ dư luận là người đứng đầu tập đoàn Sun City Group từng cho Huỳnh Hữu Long vay tiền, ông Alvin Chau hiện bị kết án 18 năm tù và đang trong thời gian cải tạo. Điều này khiến vụ kiện càng trở nên phức tạp và nhận được sự chú ý của truyền thông.

Nguyên đơn Thái Nhất Phượng là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh Hồng Kông. Bà xuất thân từ gia đình giàu có và từng kết hôn với Thịnh Phẩm Nho, hậu duệ của một gia tộc thương nhân nổi tiếng cuối thời nhà Thanh. Sau khi chồng qua đời vì bệnh tật vào năm 2025, bà tiếp tục theo đuổi vụ kiện với tư cách cá nhân.

Vụ kiện tiếp tục làm gia tăng những khó khăn tài chính mà Huỳnh Hữu Long đang đối mặt. Từ năm 2024 đến nay, ông được cho là liên tục bị nhiều chủ nợ đòi nợ, đồng thời gần như biến mất khỏi các hoạt động công khai. Trong khi đó, Triệu Vy chính thức thông báo ly hôn với Huỳnh Hữu Long vào tháng 12.2024. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô không liên quan và không chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính của chồng cũ.

Từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí Trung Quốc, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long sở hữu khối tài sản đáng kể nhờ đầu tư vào nhiều lĩnh vực như điện ảnh, giải trí, công nghệ và bất động sản.