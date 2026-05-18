Bị cáo sát hại mẹ ruột, xin tòa án tuyên mức án cao nhất

Ngày 18.5, TAND TP.HCM cơ sở 1 mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án giết người và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Long Hương.

HĐXX đã tuyên phạt Vũ Văn Hà (35 tuổi, quê Thanh Hóa) tử hình về tội giết người; 2 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà xin tòa án tuyên phạt mức án cao nhất

Theo cáo trạng, Hà sống cùng bà N.T.N (mẹ ruột), chị V.T.N (chị ruột) và 2 người cháu gái (con của chị V.T.N) tại phường Long Hương. Hà là người nghiện ma túy, thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Khoảng 3 giờ ngày 22.9.2025, Hà lấy con dao từ bếp, rồi lên phòng khách nơi bà N.T.N cùng 2 người cháu đang ngủ uy hiếp, buộc mọi người đi ra ngoài sân. Sau đó, Hà tiếp tục dùng dao khống chế chị V.T.N đứng cùng mọi người.

Khi bà N.T.N và chị V.T.N mỏi chân đi vào trong nhà, Hà liền ôm chị V.T.N từ phía sau rồi dùng dao gây thương tích ở cổ. Tiếp đó, Hà quay sang dùng dao sát hại chính người mẹ ruột của mình tử vong tại chỗ.

Chị V.T.N và 2 người con kịp thời bỏ chạy thoát ra ngoài, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Kết quả giám định, chị V.T.N có tỷ lệ thương tật 4%. Tại phiên tòa, Hà khai nhận trước khi sát hại mẹ mình, bị cáo đã sử dụng ma túy đá nên xuất hiện ảo giác và gây án.

Nói lời sau cuối, bị cáo Hà tỏ thái độ ân hận, xin HĐXX tuyên phạt với mức án cao nhất.