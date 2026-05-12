Vụ sát hại vợ và con 2 tháng tuổi: Nghi phạm đã tử vong tại bệnh viện

Thanh Quân
12/05/2026 14:23 GMT+7

Nghi phạm trong vụ sát hại vợ và con 2 tháng tuổi ở Tây Ninh gây rúng động dư luận những ngày qua đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Công (Tây Ninh), cho biết nghi phạm N.T.P (37 tuổi, xã Vĩnh Công, Tây Ninh) trong vụ sát hại vợ và con đã tử vong tại bệnh viện.

Nghi phạm N.T.P tại thời điểm bị lực lượng chức năng khống chế

Trước đó, trưa 3.5, người dân nghe tiếng la hét tại một căn nhà ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh nên chạy đến kiểm tra thì chứng kiến N.T.P cầm dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Tại hiện trường, vợ của N.T.P là chị Đ.T.T cùng con 2 tháng tuổi đã tử vong. Cha mẹ ruột của N.T.P bị thương trong lúc can ngăn và được đưa đi cấp cứu.

Theo người dân địa phương, N.T.P làm nghề thợ bạc, chưa có tiền án, tiền sự. Một số người cho hay, trước thời điểm xảy ra vụ việc sát hại vợ và con, N.T.P có dấu hiệu bất thường về tâm lý.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ nghi phạm để điều tra về hành vi giết người. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên nghi phạm được đưa đến Bệnh viện đa khoa Long An điều trị. 

Đến sáng 12.5, nghi phạm tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do suy đa tạng diễn tiến nặng.

"Hiện địa phương đang làm thủ tục báo tử cho nghi phạm", lãnh đạo UBND xã Vĩnh Công thông tin thêm.

