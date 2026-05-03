Chồng dùng dao sát hại vợ và con 2 tháng tuổi ở Tây Ninh

Ngày 3.5, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) cho biết Công an xã đã tạm giữ nghi phạm dùng dao sát hại vợ và con để điều tra, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng khống chế Nguyễn Tấn Phước ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà Nguyễn Tấn Phước (39 tuổi). Khi chạy đến kiểm tra, nhiều người chứng kiến người đàn ông này cầm dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Trong lúc mất kiểm soát, Phước đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là chị Đ.T.T và con nhỏ mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, khi cha mẹ ruột của nghi phạm lao vào can ngăn cũng bị tấn công, gây thương tích nặng. Các nạn nhân sau đó được người dân phối hợp lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt, phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Nghi phạm dùng dao sát hại vợ và con là Nguyễn Tấn Phước đã bị lực lượng chức năng khống chế. Cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án, đồng thời xác minh các yếu tố liên quan như mâu thuẫn gia đình hay việc sử dụng chất kích thích.

Vụ việc đang gây rúng động dư luận địa phương bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khi nạn nhân là chính người thân trong gia đình.