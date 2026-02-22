Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong: Nạn nhân xuất huyết não do ngoại lực

Gia Bách
Gia Bách
22/02/2026 20:03 GMT+7

Một người đàn ông ở Cà Mau tử vong do xuất huyết não vì ngoại lực sau khi bị chồng cũ của bạn nhậu đánh.

Liên quan vụ chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong, chiều 22.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do xuất huyết não vì ngoại lực.

Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong: Nạn nhân xuất huyết não do ngoại lực - Ảnh 1.

Hiện trường vụ chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong

ẢNH: CTV

Công an xã Đất Mới đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Quốc (47 tuổi, trú ấp Trường Đức, xã Đất Mới) cùng toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 18 giờ ngày 21.2, bà H.T.P tổ chức nhậu cùng ông C.T.Ph tại nhà. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quốc về đến nhà. Khi vào trong, ông Quốc phát hiện ông Ph. nằm trên giường của bà P. nên bực tức và lao vào đánh ông Ph.

Theo lời khai ban đầu, ông Quốc dùng tay đánh ông Ph. 3 cái vào vùng mặt (khu vực dưới mang tai) và 1 cái vào vùng hạ bộ. Thời điểm bị đánh, ông Ph. đang say rượu và nằm bất động.

Một lúc sau, bà P. phát hiện ông Ph. bất tỉnh nên gọi lực lượng an ninh trật tự ấp Trường Đức hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn. Đến 23 giờ 46 cùng ngày, ông Ph. tử vong tại bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, ông Quốc và bà P. đã ly hôn từ tháng 8.2022, nhưng do chưa phân chia tài sản nên cả 2 vẫn sống chung nhà. Ông Quốc khai trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông đã uống 3 lon bia.

Vụ việc chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

