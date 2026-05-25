Sau 6 năm hợp tác trong ‘Bố già’, Quốc Khánh nói gì về Trấn Thành?

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng diễn viên hài Quốc Khánh lại bén duyên với sân khấu nhờ nét diễn hài duyên dáng. Nam diễn viên sinh năm 1993 từng vào top 6 của chương trình Cười xuyên Việt 2016, trở thành gương mặt được khán giả yêu mến.

Trước khi gây ấn tượng với vai diễn trong Đại tiệc trăng máu 8, Quốc Khánh đã tích lũy nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực điện ảnh. Dù thường đảm nhận tuyến vai phụ, nam diễn viên sinh 1993 vẫn khiến người xem bật cười bởi những mảng miếng hài độc đáo, linh hoạt trong từng tình huống. Không chỉ hoạt động trước ống kính, Quốc Khánh còn là người viết kịch bản, từng cộng tác cho web drama Bố già của Trấn Thành vào năm 2020. Quốc Khánh cho biết ở thời điểm đó mình chưa phải là cái tên nổi bật trong giới biên kịch hay sở hữu sản phẩm tạo tiếng vang lớn nhưng vẫn nhận được sự tin tưởng từ đàn anh. Sự kết hợp ăn ý của cả hai giúp web drama đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Thành công này cũng là tiền đề để ông xã Hari Won thực hiên bộ phim điện ảnh cùng tên.

Sau lần hợp tác ăn ý trong Bố già, Quốc Khánh và Trấn Thành vẫn giữ mối quan hệ thân thiết ẢNH: NSX

Trong Bố già bản web drama và bản chiếu rạp, Quốc Khánh cũng đảm nhận nhân vật phụ tên Bình Lợi. Đến hiện tại, Quốc Khánh và Trấn Thành vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Nam diễn viên 33 tuổi thỉnh thoảng góp ý kịch bản và tham gia trong nhiều dự án phim chiếu rạp của đàn anh như Mai, Bộ tứ báo thủ...