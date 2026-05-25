Sau 6 năm hợp tác trong ‘Bố già’, Quốc Khánh nói gì về Trấn Thành?
Sau 6 năm hợp tác trong ‘Bố già’, Quốc Khánh nói gì về Trấn Thành?

Minh Hy
25/05/2026 08:29 GMT+7

Theo Quốc Khánh, web drama 'Bố già' không chỉ là dự án giúp anh có cơ hội gắn bó, đồng hành cùng Trấn Thành mà còn tạo nên bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai.

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng diễn viên hài Quốc Khánh lại bén duyên với sân khấu nhờ nét diễn hài duyên dáng. Nam diễn viên sinh năm 1993 từng vào top 6 của chương trình Cười xuyên Việt 2016, trở thành gương mặt được khán giả yêu mến.

Trước khi gây ấn tượng với vai diễn trong Đại tiệc trăng máu 8, Quốc Khánh đã tích lũy nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực điện ảnh. Dù thường đảm nhận tuyến vai phụ, nam diễn viên sinh 1993 vẫn khiến người xem bật cười bởi những mảng miếng hài độc đáo, linh hoạt trong từng tình huống. Không chỉ hoạt động trước ống kính, Quốc Khánh còn là người viết kịch bản, từng cộng tác cho web drama Bố già của Trấn Thành vào năm 2020. Quốc Khánh cho biết ở thời điểm đó mình chưa phải là cái tên nổi bật trong giới biên kịch hay sở hữu sản phẩm tạo tiếng vang lớn nhưng vẫn nhận được sự tin tưởng từ đàn anh. Sự kết hợp ăn ý của cả hai giúp web drama đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Thành công này cũng là tiền đề để ông xã Hari Won thực hiên bộ phim điện ảnh cùng tên.

Sau lần hợp tác ăn ý trong Bố già, Quốc Khánh và Trấn Thành vẫn giữ mối quan hệ thân thiết

Trong Bố già bản web drama và bản chiếu rạp, Quốc Khánh cũng đảm nhận nhân vật phụ tên Bình Lợi. Đến hiện tại, Quốc Khánh và Trấn Thành vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Nam diễn viên 33 tuổi thỉnh thoảng góp ý kịch bản và tham gia trong nhiều dự án phim chiếu rạp của đàn anh như Mai, Bộ tứ báo thủ...

Trong mini talkshow do Báo Thanh Niên thực hiện, Lê Khánh và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ chuyện hậu trường xoay quanh 'Đại tiệc trăng máu 8'. Không chỉ nói về áp lực doanh thu, cả hai còn tiết lộ những trải nghiệm đáng nhớ khi thực hiện cảnh quay one shot và mong muốn làm mới bản thân trong nghề.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
