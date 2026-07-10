Sau 7 năm, chưa hoàn trả 5,79 tỉ đồng tạm ứng sửa chữa bệnh viện Cà Mau

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân vừa có văn bản trả lời PV Báo Thanh Niên về khoản nợ ngân sách 5.79 tỉ đồng tạm ứng sửa chữa Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án ODA và NGO làm chủ đầu tư dự án sửa chữa các hạng mục công trình Bệnh viện đa khoa Cà Mau, tạm ứng ngân sách để triển khai. Bệnh viện đa khoa Cà Mau có trách nhiệm cân đối các nguồn thu hợp pháp để hoàn trả khoản tiền này.

Sau 7 năm, số tiền 5,79 tỉ đồng tạm ứng sửa chữa Bệnh viện đa khoa Cà Mau vẫn chưa được hoàn trả ẢNH: G.B

Cụ thể, dự án sửa chữa các hạng mục công trình Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã hoàn thành với giá trị hơn 5,828 tỉ đồng. Trong đó, hơn 5,79 tỉ đồng đã được thanh toán từ nguồn ngân sách tạm ứng; hơn 38 triệu đồng là các chi phí còn phải thanh toán sau quyết toán.

Qua rà soát, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau xác định đến nay Bệnh viện đa khoa Cà Mau chưa thực hiện hoàn trả khoản tạm ứng. Theo báo cáo của bệnh viện, trong năm 2026, đơn vị chưa cân đối được nguồn do đã có kế hoạch sử dụng hết các nguồn thu hợp pháp để phục vụ Bệnh viện 1.200 giường. Bệnh viện cho biết sẽ lập kế hoạch phân kỳ hoàn trả trong thời gian tới từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc bệnh viện khẩn trương lập kế hoạch và hoàn trả khoản tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án sửa chữa các hạng mục công trình Bệnh viện đa khoa Cà Mau được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao cho Ban Quản lý dự án ODA và NGO tỉnh này làm chủ đầu tư. Đồng thời, thống nhất chủ trương, tiến độ thực hiện, đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019. Nguồn vốn để thực hiện dự án từ nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện đa khoa Cà Mau nhưng ngân sách cho tạm ứng và sẽ thu hồi tạm ứng khi bệnh viện có nguồn.

Đến ngày 27.3.2024, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND, phê duyệt phương án thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh Cà Mau giai đoạn 2024 - 2025. Tuy nhiên, đến nay bệnh viện vẫn chưa thực hiện hoàn trả.