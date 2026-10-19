Sau 7 năm ở Việt Nam, Maysaa cô gái Lào tiết lộ muốn làm điều lớn hơn

Maysaa cô gái Lào ấp ủ dự án kinh doanh

Maysaa Bouavone Phanthaboouasy, 25 tuổi, quê tỉnh Luang Prabang, Lào, được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi “Maysaa - cô gái Lào”. Hiện cô hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, có hơn 1,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch và giáo dục giữa Việt Nam và Lào.

Maysaa Bouavone Phanthaboouasy, được biết đến với tên gọi "Maysaa - cô gái Lào" ẢNH: NVCC

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Maysaa dự định mở rộng công việc sang lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu các sản phẩm đặc trưng của hai nước.

“Mạng xã hội đối với em là chiếc cầu nối tuyệt vời để kết nối với mọi người, nhưng em không muốn chỉ dừng lại ở danh xưng KOL hay hot TikToker”, Maysaa chia sẻ.

Cô đang chuẩn bị các dự án kinh doanh, hướng đến việc đưa những sản phẩm mang bản sắc Việt Nam và Lào tiếp cận thị trường hai nước. Song song đó, Maysaa muốn đổi mới nội dung trên mạng xã hội, thực hiện những sản phẩm chuyên sâu hơn về văn hóa, con người và du lịch. Cô kỳ vọng kết hợp khả năng kể chuyện với kiến thức quản trị kinh doanh để xây dựng thương hiệu riêng.

“Em muốn định vị bản thân là một người phụ nữ trẻ năng động, tri thức và có chiều sâu: vừa là một nhà sáng tạo nội dung mang năng lượng tích cực, vừa là một người làm kinh doanh thực tế, uy tín và luôn hết lòng đóng góp cho tình hữu nghị gắn kết giữa hai dân tộc”, cô nói.

Maysaa vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân ẢNH: NVCC

Tấm bằng thạc sĩ gắn với mong muốn phát triển tại quê nhà

Maysaa sang Việt Nam học tập từ năm 2018. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, cô nhận ra sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể đem lại cơ hội nghề nghiệp, nhưng để phát triển lâu dài, bản thân cần có kiến thức chuyên môn và tư duy quản trị.

Cô lựa chọn học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Việt Nam bởi môi trường kinh doanh năng động và mong muốn xây dựng doanh nghiệp riêng, kết nối thương mại giữa hai quốc gia.

Trong quá trình học, thử thách lớn nhất với Maysaa là những thuật ngữ chuyên ngành kinh tế bằng tiếng Việt và áp lực thời gian. Có giai đoạn vừa tham gia dự án quay hình, vừa hoàn thành báo cáo nghiên cứu, cô phải dành nhiều giờ tra cứu tài liệu, trao đổi với giảng viên và bạn học.

“Nói là cân bằng thì thực ra rất khó, chính xác hơn là em phải học cách đặt thứ tự ưu tiên cho từng giai đoạn”, cô chia sẻ.

Luận văn thạc sĩ của Maysaa nghiên cứu các yếu tố tạo động lực cho người lao động tại một doanh nghiệp nước khoáng và nước ép trái cây ở Lào. Cô quan tâm đến chính sách tiền lương, phúc lợi, môi trường làm việc và cơ hội phát triển của nhân viên.

Theo Maysaa, những kiến thức này có thể ứng dụng vào việc quản trị nhân sự khi cô vận hành doanh nghiệp riêng, đồng thời giúp cô hiểu hơn về đời sống người lao động tại quê nhà.

“Em luôn muốn đề tài tốt nghiệp của mình không chỉ nằm trên giấy, mà phải gắn liền với thực tiễn sản xuất tại quê nhà”, cô nói.

Với Maysaa, hoàn thành chương trình thạc sĩ không chỉ là cột mốc học tập mà còn là bước chuẩn bị cho những dự án kinh doanh sau này.

Maysaa tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và giao lưu văn hóa ẢNH: NVCC

Mong đóng góp cho tình hữu nghị Việt – Lào

Trong công việc sáng tạo nội dung, Maysaa hướng đến những câu chuyện về văn hóa, ẩm thực, con người và cuộc sống tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu nét đặc sắc của quê hương Lào đến khán giả Việt.

Cô cũng từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và giao lưu văn hóa. Hiện Maysaa là đại sứ chương trình “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”, hoạt động mà cô xem là cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực và bày tỏ sự trân trọng đối với những người có đóng góp cho đất nước.

Sau tốt nghiệp, cô dự định tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, văn hóa – xã hội, đồng thời mong muốn tạo thêm việc làm cho người dân tại Lào thông qua những dự án kinh doanh trong tương lai.

Hiện Maysaa là đại sứ chương trình “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” ẢNH: NVCC

Maysaa lựa chọn định hướng phát triển sự nghiệp tại Việt Nam, nhưng duy trì sự gắn bó với quê nhà thông qua thương mại và giao lưu văn hóa.

“Việt Nam là nơi chắp cánh cho tuổi trẻ, tri thức và mở ra vô số cơ hội phát triển sự nghiệp cho em, trong khi Lào là cội nguồn, là quê hương máu thịt mà em luôn hướng về”, cô chia sẻ.

Trong 3–5 năm tới, Maysaa đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu kinh doanh riêng có chỗ đứng tại Việt Nam và Lào, đồng thời trở thành gương mặt truyền thông tích cực trong các chương trình giao lưu kinh tế, văn hóa thanh niên hai nước. Cô cũng ấp ủ ý tưởng thành lập hoặc bảo trợ học bổng cho du học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn sang Việt Nam học tập.

Ngoài sự nghiệp, Maysaa cũng cởi mở với những dự định về tình cảm và gia đình. Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, cô xem đây là quê hương thứ hai và không loại trừ khả năng kết hôn với một người Việt Nam.

“Em rất yêu quý con người Việt Nam hiền lành, tình cảm và trách nhiệm. Vì vậy, việc lập gia đình hay kết hôn với một người Việt Nam hoàn toàn là điều em cởi mở và đón nhận, miễn là hai người cùng chung lý tưởng sống, thấu hiểu, tôn trọng văn hóa của nhau và cùng xây đắp một mái ấm hạnh phúc”, Maysaa chia sẻ.

Trước mắt, cô vẫn muốn dành năng lượng cho những dự án sau tốt nghiệp, từng bước xây dựng sự nghiệp kinh doanh và tiếp tục làm cầu nối giao lưu văn hóa Việt – Lào.