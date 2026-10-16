Sau ăn 1 - 2 giờ, đường huyết bao nhiêu là đáng lo?

Đường huyết tăng bao nhiêu sau ăn là bất thường?

Để xác định đường huyết sau ăn ở mức bao nhiêu trở lên là bất thường, cần xem xét dựa trên thời điểm đo, tình trạng sức khỏe và người đó đã được chẩn đoán tiểu đường hay chưa, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thời gian đo đường huyết sau bữa ăn nên là khoảng 1 - 2 giờ sau đó ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) cho biết ở người trưởng thành đang điều trị tiểu đường, mức đường huyết sau ăn cần dưới 180 mg/dL. Với người khỏe mạnh và không mắc tiểu đường, đường huyết sau ăn thường không vượt quá 140 mg/dL.

Nên đo đường huyết sau ăn vào thời điểm nào?

Thời điểm đo ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Nếu đo ngay sau khi ăn, đường huyết có thể chưa đạt mức cao nhất. Ngược lại, nếu đo quá muộn, chỉ số có khả năng đã giảm xuống và không phản ánh đầy đủ mức tăng.

Mọi người nên đo vào khoảng 1 - 2 giờ sau khi bắt đầu bữa ăn. Khi tự đo tại nhà, nên ghi lại thời điểm ăn, các món chính và kết quả đo để theo dõi xu hướng qua nhiều ngày. Nếu muốn so sánh phản ứng đường huyết giữa các bữa ăn, nên đo vào những thời điểm tương tự.

Trước khi đo bằng máy thử đường huyết đầu ngón tay, cần rửa tay bằng xà phòng và lau khô. Thức ăn còn dính trên ngón tay dễ làm sai lệch kết quả, đặc biệt là dính bánh kẹo.

Khi nào nên đi kiểm tra nguy cơ tiểu đường?

Nếu đường huyết sau ăn nhiều lần cao bất thường, người bệnh nên đi khám, đặc biệt khi có các yếu tố nguy cơ như thừa cân, nhiều mỡ bụng, ít vận động hoặc gia đình có người mắc tiểu đường.

Không nên đợi đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng mới kiểm tra. Nguyên nhân là do tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2 thường tiến triển trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ ràng, bác sĩ nội tiết Shirisha Avadhanula tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Để kiểm soát đường huyết, mọi người nên hạn chế tinh bột trắng, nước ngọt và các món nhiều đường. Bên cạnh chế độ ăn, vận động thường xuyên cũng rất quan trọng vì giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Đi bộ nhẹ nhàng sau ăn cho phép cơ bắp sử dụng đường glucose trong máu, từ đó góp phần giảm đường huyết, theo Healthline.