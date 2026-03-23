Sức khỏe

Giảm mỡ bụng tại nhà: Chuyên gia chỉ ra nguyên tắc quan trọng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/03/2026 15:44 GMT+7

Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường.

Điều đáng nói, nhiều người dù đã giảm cân nhưng vòng bụng vẫn “cứng đầu”. Theo các chuyên gia, để giảm mỡ bụng hiệu quả, cần kết hợp nhiều yếu tố thay vì chỉ tập trung vào ăn kiêng hay tập luyện đơn lẻ.

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), mỡ bụng - đặc biệt là mỡ nội tạng - có liên quan đến tình trạng viêm và rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, việc giảm mỡ bụng không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Điều chỉnh chế độ ăn 

Một trong những nguyên tắc quan trọng là điều chỉnh chế độ ăn. Giáo sư Walter Willett, chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), khuyến nghị nên hạn chế đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn và tăng cường chất xơ từ rau xanh, trái cây. “Chế độ ăn lành mạnh giúp kiểm soát năng lượng nạp vào và giảm tích tụ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng”, ông Walter Willett cho biết.

Nhiều nghiên cứu cho thấy mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, rất nhạy với chế độ ăn uống. Khi tiêu thụ nhiều đường và tinh bột tinh chế, cơ thể dễ tăng tiết insulin - hormone thúc đẩy tích trữ mỡ, nhất là ở vùng bụng. Ngược lại, chế độ ăn giàu chất xơ và đạm lành mạnh giúp kéo dài cảm giác no, giảm tổng lượng calo nạp vào và ổn định đường huyết.

Vận động và giấc ngủ

Bên cạnh ăn uống, vận động đóng vai trò then chốt. Không cần đến phòng gym, các bài tập tại nhà như đi bộ nhanh, nhảy dây, plank hay squat đều có thể giúp đốt cháy mỡ hiệu quả nếu duy trì đều đặn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, người trưởng thành nên vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần để cải thiện sức khỏe và kiểm soát cân nặng.

Giấc ngủ và căng thẳng cũng là yếu tố thường bị bỏ qua. Thiếu ngủ hoặc stress kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol - yếu tố liên quan đến tích mỡ bụng. Tiến sĩ Michael Breus, chuyên gia về giấc ngủ ở Mỹ, cho biết ngủ đủ giấc giúp cân bằng hormone và hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Duy trì thói quen tốt

Ngoài ra, việc uống đủ nước và hạn chế rượu bia cũng góp phần cải thiện vòng bụng. Nên duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ để giảm mỡ bụng bền vững.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không có cách “giảm mỡ bụng cấp tốc” nào bền vững. Thay vào đó, việc duy trì thói quen tốt mỗi ngày chính là chìa khóa giúp cải thiện vòng bụng và sức khỏe tổng thể ngay tại nhà, theo Mayo Clinic.

