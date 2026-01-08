Tập bụng mỗi ngày giúp giảm mỡ bụng hay chỉ làm săn cơ?

Khi cơ bụng co bóp trong lúc tập, năng lượng được huy động từ nhiều nguồn như glycogen trong cơ, axit béo trong máu và phosphocreatine, một hợp chất giàu năng lượng được lưu trữ chủ yếu trong cơ xương, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Gập bụng sẽ giúp cơ bụng săn chắc và tăng sức bền ẢNH: AI

Việc huy động mỡ để chuyển hóa thành năng lượng không diễn ra theo nguyên tắc tập ở đâu, mỡ giảm ở đó. Điều này là do quá trình phân giải mỡ chịu sự kiểm soát của hoóc môn và hệ thần kinh trung ương.

Mô mỡ bị phân giải, giải phóng a xít béo tự do vào máu để cung cấp năng lượng cho các mô. Phần mỡ thừa này được huy động từ nhiều nơi trên cơ thể, không nhất thiết tại vùng bụng. Do đó, dù cơ bụng đang làm việc tích cực, lớp mỡ phủ phía trên đó không thể ưu tiên được đốt trước.

Nhiều bằng chứng thực nghiệm minh họa rất rõ điều này. Trong một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Strength and Conditioning Research, các nhà khoa học đã cho những người tham gia tập các bài bụng 5 ngày/tuần trong 6 tuần. Chế độ ăn của họ được giữ ổn định.

Kết quả cho thấy sức bền cơ bụng cải thiện rất nhiều nhưng không có thay đổi đáng kể về cân nặng, tỷ lệ mỡ cơ thể, vòng eo hay lượng mỡ vùng bụng. Nói cách khác, tập bụng đều đặn giúp cơ khỏe và săn hơn. Thế nhưng, bản thân các bài tập này không đủ để làm mỡ bụng giảm đi nếu không có thay đổi lớn về mức tiêu hao calo toàn thân.

Ngoài ra, cường độ tập cũng đóng vai trò quan trọng. Các nghiên cứu trên người thừa cân và béo phì cho thấy tập aerobic cường độ cao có hiệu quả rõ rệt hơn trong việc giảm mỡ bụng so với cường độ thấp.

Trong thực tế, nhiều người vẫn cảm thấy bụng gọn hơn khi tập bụng thường xuyên dù mỡ chưa giảm nhiều. Điều này có thể do cơ bụng săn chắc giúp thành bụng giữ dáng tốt hơn, vận động đều đặn và nhịp thở tốt hơn, từ đó giúp giảm cảm giác đầy hơi ở một số người.

Ngoài ra, tập bụng giúp kiểm soát cơ bụng, lưng và hông tốt hơn. Nhờ đó, tư thế được cải thiện và giúp cơ thể đứng thẳng hơn, giảm ưỡn lưng quá mức làm bụng nhô ra.

Vì vậy, tập bụng mỗi ngày không phải là điều sai nhưng cần được hiểu đúng. Tập bụng 3-5 buổi/tuần là đủ để duy trì và phát triển cơ bụng, trong khi thời gian và sức lực còn lại nên dành cho các hoạt động tiêu hao calo toàn thân như đi bộ nhanh, đạp xe, chạy bộ, bơi hoặc tập tạ, theo Healthline.