Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tập bụng mỗi ngày giúp giảm mỡ bụng hay chỉ làm săn cơ?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
08/01/2026 00:08 GMT+7

Để có cơ bụng săn chắc, giảm mỡ thì không chỉ đơn giản là cần gập bụng. Lượng mỡ bụng có giảm đi hay không phụ nhiều chủ yếu vào cân bằng năng lượng toàn cơ thể và các cơ chế điều hòa hoóc môn.

Khi cơ bụng co bóp trong lúc tập, năng lượng được huy động từ nhiều nguồn như glycogen trong cơ, axit béo trong máu và phosphocreatine, một hợp chất giàu năng lượng được lưu trữ chủ yếu trong cơ xương, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tập bụng mỗi ngày giúp giảm mỡ bụng hay chỉ làm săn cơ ? - Ảnh 1.

Gập bụng sẽ giúp cơ bụng săn chắc và tăng sức bền

ẢNH: AI

Việc huy động mỡ để chuyển hóa thành năng lượng không diễn ra theo nguyên tắc tập ở đâu, mỡ giảm ở đó. Điều này là do quá trình phân giải mỡ chịu sự kiểm soát của hoóc môn và hệ thần kinh trung ương.

Mô mỡ bị phân giải, giải phóng a xít béo tự do vào máu để cung cấp năng lượng cho các mô. Phần mỡ thừa này được huy động từ nhiều nơi trên cơ thể, không nhất thiết tại vùng bụng. Do đó, dù cơ bụng đang làm việc tích cực, lớp mỡ phủ phía trên đó không thể ưu tiên được đốt trước.

Nhiều bằng chứng thực nghiệm minh họa rất rõ điều này. Trong một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Strength and Conditioning Research, các nhà khoa học đã cho những người tham gia tập các bài bụng 5 ngày/tuần trong 6 tuần. Chế độ ăn của họ được giữ ổn định.

Kết quả cho thấy sức bền cơ bụng cải thiện rất nhiều nhưng không có thay đổi đáng kể về cân nặng, tỷ lệ mỡ cơ thể, vòng eo hay lượng mỡ vùng bụng. Nói cách khác, tập bụng đều đặn giúp cơ khỏe và săn hơn. Thế nhưng, bản thân các bài tập này không đủ để làm mỡ bụng giảm đi nếu không có thay đổi lớn về mức tiêu hao calo toàn thân.

Ngoài ra, cường độ tập cũng đóng vai trò quan trọng. Các nghiên cứu trên người thừa cân và béo phì cho thấy tập aerobic cường độ cao có hiệu quả rõ rệt hơn trong việc giảm mỡ bụng so với cường độ thấp.

Trong thực tế, nhiều người vẫn cảm thấy bụng gọn hơn khi tập bụng thường xuyên dù mỡ chưa giảm nhiều. Điều này có thể do cơ bụng săn chắc giúp thành bụng giữ dáng tốt hơn, vận động đều đặn và nhịp thở tốt hơn, từ đó giúp giảm cảm giác đầy hơi ở một số người.

Ngoài ra, tập bụng giúp kiểm soát cơ bụng, lưng và hông tốt hơn. Nhờ đó, tư thế được cải thiện và giúp cơ thể đứng thẳng hơn, giảm ưỡn lưng quá mức làm bụng nhô ra.

Vì vậy, tập bụng mỗi ngày không phải là điều sai nhưng cần được hiểu đúng. Tập bụng 3-5 buổi/tuần là đủ để duy trì và phát triển cơ bụng, trong khi thời gian và sức lực còn lại nên dành cho các hoạt động tiêu hao calo toàn thân như đi bộ nhanh, đạp xe, chạy bộ, bơi hoặc tập tạ, theo Healthline.

Tin liên quan

Cơ thể thay đổi thế nào khi tập bụng mỗi ngày?

Cơ thể thay đổi thế nào khi tập bụng mỗi ngày?

Tập cơ bụng thường xuyên không chỉ giúp có cơ bụng săn chắc mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, một điều mọi người cần hiểu là tập bụng mỗi ngày dù tốt nhưng lại không trực tiếp giúp giảm cân.

Khám phá thêm chủ đề

tập bụng mỡ bụng Mỡ thừa cơ bụng Chạy bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận