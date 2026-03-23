Giảm cân thành công nhưng bụng vẫn to: Nguyên nhân và cách xử lý

Ngọc Quý
23/03/2026 01:12 GMT+7

Nhiều người giảm cân nhưng mỡ bụng không giảm, nên hoài nghi về chế độ ăn uống, tập luyện. Thực tế, đây là hiện tượng phổ biến và có cơ sở sinh học rõ ràng.

Mỡ trong cơ thể không phải là một khối đồng nhất. Vùng bụng chứa hai loại chính là mỡ dưới da và mỡ nội tạng, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Giảm cân thành công nhưng bụng vẫn to: Nguyên nhân và cách xử lý - Ảnh 1.

Dù cân nặng có giảm nhưng sự thay đổi hoóc môn và căng thẳng có thể khiến vòng bụng không giảm

Trong đó, mỡ nội tạng có hại cho sức khỏe hơn vì có thể tiết ra các chất gây viêm và ảnh hưởng đến chuyển hóa. Loại mỡ này có xu hướng khó giảm hơn so với mỡ ở tay, chân.

Ngoài ra, khi giảm cân, cơ thể huy động năng lượng từ nhiều vùng khác nhau chứ không phải chỉ từ bụng. Do đó, dù chăm tập bụng, mỡ vẫn có thể giảm ở mặt, tay hoặc lưng trước, trong khi vùng bụng gần như không thay đổi nhiều.

Hoóc môn là yếu tố quan trọng quyết định nơi cơ thể tích mỡ và giảm mỡ. Nếu hoóc môn căng thẳng cortisol tăng cao trong thời gian dài thì sẽ thúc đẩy tích mỡ ở vùng bụng. Đây là phản ứng sinh tồn, giúp cơ thể dự trữ năng lượng.

Ngoài ra, hoóc môn insulin cũng đóng vai trò lớn. Khi cơ thể bị kháng insulin, mỡ nội tạng dễ tích tụ hơn, ngay cả khi chúng ta không ăn quá nhiều. Hoóc môn sinh dục cũng ảnh hưởng rõ rệt. Ở nam giới, testosterone thấp có liên quan đến tăng mỡ bụng. Ở phụ nữ, thay đổi estrogen theo tuổi tác có thể khiến mỡ chuyển từ vùng đùi, hông sang vùng bụng. Những yếu tố này giải thích vì sao có người ăn uống và tập luyện khá tốt nhưng bụng vẫn khó giảm.

Để giảm mỡ bụng hiệu quả, cần kết hợp nhiều yếu tố thay vì chỉ dựa vào ăn kiêng. Trước hết, nên kết hợp cả tập cardio và tập sức mạnh. Hoạt động thể chất giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả hơn so với chỉ cắt giảm calo bằng ăn kiêng.

Về ăn uống, nên ưu tiên chế độ ăn giúp ổn định nồng độ hoóc môn insulin. Điều này có nghĩa là ưu tiên ăn món giàu protein, tăng cường chất xơ và hạn chế đường, tinh bột trắng. Cách ăn này giúp cơ thể giảm tích mỡ nội tạng thay vì chỉ giảm cân nói chung.

Ngoài ra, kiểm soát stress và ngủ đủ giấc là yếu tố rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Ngủ đủ 7 - 8 giờ/đêm và giảm căng thẳng sẽ giúp giảm hoóc môn cortisol, từ đó hỗ trợ giảm mỡ bụng.

Một điểm quan trọng nữa là cần kiên nhẫn. Mỡ bụng thường là nơi giảm cuối cùng nên không thể thấy kết quả ngay trong thời gian ngắn. Thay vì chỉ nhìn vào cân nặng, mọi người nên theo dõi thêm vòng bụng và cảm nhận cơ thể.

Cuối cùng, cần tránh các giải pháp đốt mỡ tại chỗ như tập bụng quá mức hoặc các sản phẩm quảng cáo giảm mỡ nhanh. Những cách này không giải quyết được nguyên nhân sâu xa liên quan đến chuyển hóa và hoóc môn, theo Verywell Health.

