Sức khỏe

Vòng bụng bao nhiêu cm thì bắt đầu cần giảm cân?

Ngọc Quý
21/03/2026 06:51 GMT+7

Vòng bụng là chỉ số rất dễ đo tại nhà. Trong nhiều trường hợp, số đo vòng bụng giúp chúng ta nhận ra nguy cơ sức khỏe khá sớm.

Nếu mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng, nguy cơ sức khỏe thường cao hơn so với mỡ nằm ở những vùng khác của cơ thể. Mỡ bụng càng nhiều, nguy cơ gặp các vấn đề như đường huyết cao, mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ và bệnh tim mạch càng cao, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để theo dõi sự thay đổi vòng bụng một cách chính xác, mọi người nên đo vào cùng một thời điểm trong ngày

Do đó, dù một người nhìn bề ngoài không quá mập nhưng nếu số đo vòng bụng lớn thì vẫn cần giảm cân, đặc biệt là giảm mỡ. Theo chuẩn đang được dùng phổ biến cho người châu Á, ngưỡng số đo vòng bụng cần lưu ý là từ 90 cm trở lên với nam giới và 80 cm trở lên với phụ nữ.

Khi vòng bụng chạm hoặc vượt các mức này, nguy cơ rối loạn sức khỏe bắt đầu tăng lên rõ hơn. 

Điều quan trọng là không cần đợi đến khi cơ thể nhìn rất mập mới giảm cân. Chỉ cần vòng bụng đã vượt ngưỡng, nhất là khi kèm theo ít vận động, ăn nhiều đồ ngọt hoặc thức khuya, thì đã nên điều chỉnh.

Điều chỉnh không nhất thiết là phải giảm cân gấp nhưng cần sớm có những thay đổi, ít nhất là không làm cân nặng và mỡ bụng tăng thêm. Điều này là vì mỡ bụng thường tăng âm thầm. Nhiều người không thấy cơ thể thay đổi rõ rệt nên dễ chủ quan. Thế nhưng bên trong, nguy cơ gan nhiễm mỡ, đường huyết cao hay mỡ máu có thể đang tăng lên.

Cách đo vòng bụng đúng khá đơn giản. Mọi người hãy đứng thẳng, thả lỏng người, không hóp bụng. Dùng thước dây mềm đo quanh bụng sau khi thở nhẹ ra.

Nên đo ở cùng một vị trí mỗi lần để dễ so sánh. Tốt nhất là đo vào buổi sáng, trước khi ăn. Không nên kéo thước quá chặt nhưng cũng không để quá lỏng. Nếu đo sai, kết quả có thể lệch vài cm và làm chúng ta hiểu sai tình trạng của mình.

Khi vòng bụng chạm ngưỡng cảnh báo, mục tiêu không nhất thiết là giảm thật nhanh số kg trên cân. Điều quan trọng hơn là giảm mỡ bụng bằng cách ăn uống hợp lý hơn, vận động đều hơn, ngủ đủ hơn và duy trì lâu dài, theo Healthline.

Tin liên quan

Muốn giảm cân nhanh: 4 món ăn sáng quen thuộc cần tránh xa

Bữa sáng thường được xem là bữa ăn quan trọng vì cung cấp năng lượng sau một đêm ngủ dài. Tuy nhiên, không phải món ăn sáng nào cũng tốt cho người đang muốn giảm cân.

