Muốn giảm cân nhanh: 4 món ăn sáng quen thuộc cần tránh xa

Nếu đang muốn giảm cân, mọi người nên hạn chế những món ăn sáng quen thuộc sau.

Xôi

Nhiều người chọn xôi vì tiện lợi, dễ mua và tạo cảm giác no. Tuy nhiên, xôi được làm từ gạo nếp, loại gạo chứa nhiều tinh bột. So với nhiều loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo nếp có ít chất xơ hơn. Vì vậy, tinh bột trong xôi sẽ được cơ thể hấp thu khá nhanh, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Xôi chứa nhiều calo nên người muốn giảm cân không nên ăn thường xuyên ẢNH: AI

Khi ăn nhiều tinh bột vào buổi sáng, lượng đường trong máu có thể tăng nhanh. Sau đó, cảm giác đói thường quay trở lại chỉ sau vài giờ. Ngoài ra, nhiều loại xôi còn ăn kèm chà bông, lạp xưởng, pate hoặc mỡ hành. Những thành phần này làm lượng calo của món ăn tăng lên đáng kể.

Nếu ăn xôi thường xuyên vào buổi sáng, tổng năng lượng nạp vào trong ngày có thể cao hơn so với nhu cầu của cơ thể. Điều này không tốt cho quá trình giảm cân.

Bánh mì ngọt

Bánh mì là món ăn sáng quen thuộc của nhiều người. Tuy nhiên, bánh mì trắng thường được làm từ bột mì tinh chế. Trong quá trình chế biến, phần lớn chất xơ và một số dưỡng chất đã bị loại bỏ. Vì vậy, bánh mì trắng chứa chủ yếu là tinh bột và được tiêu hóa khá nhanh.

Nếu bánh mì được ăn kèm bơ, sữa đặc hoặc đường, lượng calo của bữa sáng sẽ tăng lên đáng kể. Những loại bánh mì ngọt bán sẵn cũng thường chứa khá nhiều đường. Một bữa sáng chỉ gồm bánh mì ngọt thường thiếu protein. Điều này khiến cảm giác no không kéo dài. Sau vài giờ, chúng ta có thể thấy đói và ăn thêm trong ngày.

Cà phê sữa, trà sữa

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng cà phê sữa đá. Một số người khác lại chọn trà sữa. Những loại đồ uống này thường chứa lượng đường khá cao. Khi uống vào lúc bụng đói, đường có thể được hấp thu nhanh.

Đồ uống có đường cũng không tạo cảm giác no như thực phẩm rắn. Vì vậy, sau khi uống cà phê sữa hoặc trà sữa, nhiều người vẫn ăn thêm bữa sáng bình thường. Điều này làm tổng lượng calo trong buổi sáng tăng lên. Do đó, nếu đang muốn giảm cân thì cần hạn chế các món uống nhiều đường vào buổi sáng.

Bánh ngọt hoặc bánh bao

Bánh ngọt, bánh bao hoặc các loại bánh nướng nhỏ là lựa chọn tiện lợi cho bữa sáng. Nhiều người mua nhanh trước khi đi làm hoặc đi học. Tuy nhiên, những món này thường được làm từ bột tinh chế, đường hay chất béo. Vì vậy, chúng có mật độ calo khá cao.

Sau khi ăn vài giờ, cảm giác đói có thể quay trở lại. Điều này khiến mọi người dễ ăn thêm trong ngày. Nếu ăn bánh ngọt hoặc bánh bao thường xuyên vào buổi sáng thì giảm cân sẽ khó hơn, theo Verywell Health.