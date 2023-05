Sau chuẩn hóa thông tin, tiếp tục rà soát các chủ thuê bao có nhiều SIM

Theo ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT-TT), sau hơn 1 tháng triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao di động trùng khớp với dữ liệu Cơ sở quốc gia về dân cư, đến ngày 15.4, các nhà mạng đã hoàn thành việc xử lý tập thuê bao bị khoá 1 chiều. Trong đó, có hơn 500.000 thuê bao phải thực hiện chuẩn hóa lại và 1,15 triệu thuê bao bị tạm dừng dịch vụ 2 chiều.



Từ ngày 15 - 24.4, đã có hơn 83.000 thuê bao thực hiện chuẩn hóa lại sau khi bị khóa 2 chiều, chiếm 7,2% tổng số thuê bao đã bị khóa 2 chiều. Tính đến ngày 5.5, còn hơn 1 triệu thuê bao đang bị khóa 2 chiều.



Ông Phúc cho hay, theo quy định, nếu đến ngày 15.5, các thuê bao này không chuẩn hóa sau khi bị tạm dừng 2 chiều sẽ bị thu hồi theo Nghị định 49.

Sau chuẩn hóa thuê bao, trong tháng 5 và tháng 6, Bộ TT-TT sẽ tổ chức thanh tra diện rộng về quản lý thuê bao di động với sự tham gia của sở TT-TT các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm. Theo đó, Bộ TT-TT sẽ xử lý các chủ thuê bao sở hữu nhiều SIM.

Trước thông tin phản ánh về các cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn tiếp diễn trong thời gian gần đây, Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, Bộ TT-TT sẽ triển khai các biện pháp kiên quyết xử lý tình trạng này.

Ngoài chiến dịch chuẩn hóa thông tin thuê bao, Bộ TT-TT sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an xử lý các cuộc gọi lừa đảo, điều tra, xử lý trạm phát sóng di động (BTS) giả; đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông ngăn chặn cuộc gọi rác, thu hồi các số điện thoại thực hiện cuộc gọi rác; cung cấp công cụ để người dùng ngăn chặn cuộc gọi rác; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về cuộc gọi rác, không dễ dãi cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng để chống cuộc gọi rác.

Lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết, trong tháng 4, cơ quan chức năng của Bộ TT-TT tiếp tục phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an phát hiện và bắt giữ 2 vụ sử dụng BTS giả tại Hưng Yên, Thái Nguyên để phát tán tin nhắn lừa đảo. Qua khai thác các đối tượng bị bắt, cơ quan công an đã mở rộng điều tra và bắt thêm 1 vụ tại Bắc Giang.

Trước đó, trong tháng 3, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt 8 vụ/9 BTS giả tại Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai, Thanh Hóa, Quảng Nam.