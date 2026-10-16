Sau chùm ca não mô cầu, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ nhầm với cúm

Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương, chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vi khuẩn não mô cầu có thể gây nhiều bệnh cảnh nguy hiểm, trong đó viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết là hai thể bệnh xâm lấn nghiêm trọng nhất. Bệnh có thể diễn tiến tối cấp, khiến người trước đó khỏe mạnh rơi vào nguy kịch chỉ sau vài giờ.

Phụ huynh đưa con đi tiêm vắc xin não mô cầu ẢNH: VNVC

Triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu

Theo bác sĩ Khương, triệu chứng ban đầu của bệnh do não mô cầu thường không đặc hiệu, như sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, buồn nôn, dễ nhầm với cúm hoặc các bệnh nhiễm virus thông thường. Tuy nhiên, bệnh có thể nhanh chóng xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như tay chân lạnh, đau đầu dữ dội, ban xuất huyết không mất màu khi ấn, cứng gáy, rối loạn ý thức, co giật và sốc nhiễm trùng. Một số trường hợp diễn tiến tối cấp có thể tử vong trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi phát.

Lý giải cơ chế này, bác sĩ Khương cho biết khi vi khuẩn xâm nhập vào máu, nội độc tố của chúng kích hoạt phản ứng viêm dữ dội, gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu và rối loạn đông máu. Các huyết khối nhỏ hình thành trong vi mạch, cản trở tuần hoàn, khiến mô thiếu máu và oxy. Đồng thời, tổn thương thành mạch gây xuất huyết dưới da, tạo những chấm đỏ tím có thể nhanh chóng lan rộng thành mảng xuất huyết, hoại tử.

Ở thể nặng, tình trạng rối loạn đông máu, sốc nhiễm trùng và thiếu máu nuôi mô có thể dẫn đến hoại tử da, tổn thương chi. Khi não, tim, phổi, thận bị ảnh hưởng đồng thời, người bệnh có nguy cơ suy đa cơ quan và tử vong dù được hồi sức tích cực.

Cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh

Theo bác sĩ Khương, vi khuẩn não mô cầu có thể cư trú tại vùng mũi họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng, nhưng vẫn có khả năng lây truyền qua tiếp xúc gần với dịch tiết đường hô hấp như khi ho, hắt hơi, hôn hoặc dùng chung vật dụng tiếp xúc với nước bọt.

Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, không dùng chung vật dụng tiếp xúc với nước bọt, che miệng khi ho, hắt hơi và giữ không gian sinh hoạt thông thoáng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế ngay.